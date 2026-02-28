A Sanremo Gianluca Grignani rivede Laura Pausini e le lancia una stoccata, "Nei fiori c'è il suo numero?"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nella serata di Sanremo dedicata alla cover c’erano anche attesa e curiosità per la partecipazione di Gianluca Grignani. In molti si chiedevano se ci sarebbe stato un confronto o una riappacificazione pubblica con Laura Pausini, protagonista del Festival come co-conduttrice, dopo le polemiche dei mesi scorsi. E al termine della sua esibizone, Grignnai ha lanciato una stoccata: “Nei fiori c’è il suo numero di telefono?”.

Gianluca Grignani e Laura Pausini sul palco

Gianluca Grignani ha partecipato a Sanremo 2026, nella serata dedicata alle cover, per duettare con Luché con il brano Falco a metà.

A introdurre la coppia Luché-Grignani sul palco è stata Laura Pausini, che ha presentato la canzone e gli artisti con il classico rituale sanremese.

Una volta finita l’esibizione, però, sul palco si è presentato solo Carlo Conti per salutare e congedare i due contanti.

La stoccata di Grignani a Laura Pausini

Carlo Conti, finita l’esibizione di Falco a metà, ha portato il solito mazzo di fiori a Gianluca Grignani.

E a quel punto Grignani non si è lasciato scappare l’occasione per lanciare una stoccata: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro?”.

Carlo Conti, in imbarazzo ha provato a sorridere dicendo sì, poi Grignani ha aggiunto: “Così la posso chiamare”. Finita lì, poi Grignani ha salutato e ringraziato il pubblico e lasciato il palco assieme a Luché.

Difficile intuire l’intenzione di Grignani: la sua era una stoccata polemica o un messaggio più accomodante come a dire: sentiamoci, parliamo. Di certo tra i due non c’è stato un vero e proprio incontro né un saluto pubblico.

La polemica Grignani-Pausini, cosa era successo

Ma quali sono i motivi della tensione tra i due? In effetti c’era stata una polemica piuttosto accesa nel 2025 tra Laura Pausini e Gianluca Grignani.

Tutto è nato quando la popstar ha anticipato sui social l’uscita del brano La mia storia tra le dita nel suo album di cover Io canto 2.

Grignani non prese bene l’annuncio perché, a suo dire, non veniva citato e non veniva specificato che la canzone fosse sua e quella della Pausini era solo una cover.

La diffida e la vicenda in tribunale

“Tutti sanno che questa è una tua canzone e a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone”, aveva replicato la Pausini.

Ma la questione non era finita lì: Grignani aveva poi diffidato la cantante di Solarolo per una modifica del testo che, sempre a suo dire, non era stata autorizzata (nella versione della Pausini la frase “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato” è diventata “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato”).

La cantante si è dichiarata estranea alle accuse, sostenendo di aver seguito le procedure regolari e affermando che Grignani era al corrente dell’operazione.

A novembre poi la Warner aveva confermato la risoluzione positiva della controversia, permettendo la pubblicazione del brano.