A Sanremo Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro cantano Vita, Carlo Conti: "Questa è casa tua"

La quarta serata di Sanremo 2026 è dedicata a cover e duetti. All’Ariston il rapper Tredici Pietro ha cantato “Vita” con Galeffi e Fudasca, venendo raggiunto a sorpresa dal padre Gianni Morandi. L’incursione ha segnato la serata, chiudendosi con un abbraccio. La performance del brano del 1988 si lega a “Uomo che cade”, pezzo in gara di Pietro. Morandi ha descritto sui social l’emozione del duetto.

La performance di “Vita” a Sanremo 2026 rappresenta un omaggio a uno dei pilastri della discografia italiana, pubblicato esattamente nel 1988. Durante la quarta serata, Tredici Pietro ha scelto di reinterpretare questo classico. L’ingresso di Gianni Morandi sul palco non era stato annunciato ufficialmente.

Subito dopo l’esibizione, Morandi ha voluto ringraziare il figlio tramite un post su Facebook, svelando che era stato proprio Pietro a chiedergli di vivere insieme questo momento per poterlo ricordare per sempre.

Per il giovane artista bolognese, il 2025 è stato l’anno della consacrazione definitiva grazie alla hit “Che gusto c’è” in collaborazione con Fabri Fibra, che lo ha portato oggi a calcare il palco dell’Ariston con una solida base di quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify.

Perché si chiama Tredici Pietro?

Pietro Morandi, figlio di Gianni e della sua seconda moglie Anna Dan, ha scelto uno pseudonimo che affonda le radici nella sua storia personale e nel legame con il territorio di Bologna.

Il nome d’arte “Tredici Pietro” è un riferimento diretto alla comitiva di amici con cui ha iniziato a scrivere rime e comporre musica fin dai tempi delle scuole medie al liceo “Marco Minghetti”.

Il numero “13” simboleggia infatti il sostegno morale del suo gruppo storico: l’artista ha spiegato che, sebbene sia lui l’unico a esibirsi fisicamente sul palco, la sua musica è il risultato del sostegno collettivo di quegli amici che lo accompagnano sin dagli esordi nel mondo rap.

Cosa dice il regolamento?

La partecipazione di un genitore accanto al figlio in gara ha sollevato dubbi in merito alle norme della competizione. Il regolamento di Sanremo 2026 per la serata delle cover impone all’artista in gara di esibirsi affiancato da uno o più ospiti, ma non prevede alcuna preclusione tecnica o giuridica riguardo alla partecipazione di consanguinei o affini di primo grado.

Non esiste, inoltre, alcun divieto che impedisca l’invito dell’interprete originale del brano scelto per la reinterpretazione. Un precedente che conferma la regolarità di tali collaborazioni risale al 2007, quando Roby Facchinetti e il figlio Francesco (all’epoca DJ Francesco) parteciparono alla gara nella categoria Big con il brano inedito “Vivere normale”.

La presenza di Gianni Morandi è stata dunque pienamente conforme alle regole vigenti, permettendo a Carlo Conti di accogliere nuovamente l’ex conduttore e vincitore del Festival in quella che ha definito, con un caloroso saluto, la “sua casa”.