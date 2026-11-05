A Sanremo il DopoFestival diventa ControFestival, Stefano De Martino annuncia la Gialappa's alla conduzione

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Novità sul Festival di Sanremo 2027, il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino ha annunciato che la Gialappa’s Band condurrà il ControFestival, uno spazio che prende il posto del tradizionale DopoFestival. La trasmissione accompagnerà il pubblico al termine di ogni serata della kermesse della canzone italiana.

La Gialappa’s band al ControFestival

La novità sul Festival di Sanremo 2027 è stata annunciata da Stefano De Martino nell’edizione delle 20:oo del Tg1. Irriverenti e ironici, i gialappi Giorgio Gherarducci e Marco Santin saranno al timone del ControFestival subito dopo la fine di ogni serata.

“Il direttore artistico ha cancellato con un colpo di spugna un’altra pietra miliare della competizione canora. Al termine delle serate del festival non ci sarà il tradizionale e tanto atteso DopoFestival”, ha svelato Stefano De Martino nei panni di un conduttore del Tg1 per fare la rivelazione su Sanremo 2027.

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Il presentatore è però stato interrotto dalle voci di Giorgio Gherarducci e Marco Santin: “Scusi buon uomo, abbiamo una cattiva notizia e una buona. Iniziamo con la cattiva: il direttore artistico ci sembra un incapace totale, perciò siamo molto in apprensione per le sorti del Festival”.

La buona notizia “è che lei è un giornalista serio del Tg1. Ha dato una notizia vera perché veramente non ci sarà DopoFestival, ma ha dato la notizia a metà perché poi dopo il Festival ci sarà il ControFestival”, ha aggiunto il duo. “E chi lo conduce?”, ha chiesto l’anchorman. “La Gialappa’s Band – è la replica dei gialappi – non ci crede? Lo vada a chiedere a quel pagliaccio del direttore artistico…se lo trova”, hanno concluso salutando De Martino con una pernacchia.

La storia della Gialappa’s a Sanremo

Per la Gialappa’s Band si tratta di un ritorno dopo oltre dieci anni dall’ultima volta. Nel 2016 e nel 2017, infatti, erano approdati all’Ariston alla conduzione dell’allora DopoFestival, al fianco di Nicola Savino. Ma all’epoca erano ancora in tre, prima dell’uscita di Carlo Taranto.

Il rapporto tra il gruppo e il Festival di Sanremo, in ogni caso, affonda le radici a ben prima. Nel 2001, il trio debuttò su Rai Radio2 con “Rai dire Sanremo“, fortunato appuntamento radiofonico che commentava in diretta la kermesse con l’ironia dissacrante diventata il loro marchio di fabbrica. L’esperimento è proseguito fino al 2009.

Dopo una pausa nel 2010, la Gialappa’s approdò nel 2011 su Rtl 102.5 con “Noi dire Sanremo“; nel 2012 seguì soltanto la finale del Festival su R101 con “Mai dire Sanremo“, mentre nel 2013 commentò tre delle cinque serate all’interno del programma “Stile Libero“.

Nel 2014 tornò poi su Rtl 102.5 con “Noi dire Sanremo“, per poi interrompersi l’anno successivo. Intanto il Festival affidato a Stefano De Martino, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, continua a prendere forma. Dopo l’annuncio dei The Jackal alla guida del PrimaFestival, con la Gialappa’s si aggiunge un nuovo tassello all’organizzazione della kermesse.

Chi sono i gialappi

La Gialappa’s Band è un trio, oggi duo, che si è formato nel 1985 sulle frequenze di Radio Popolare all’interno del programma sportivo ironico Bar Sport, ideato e condotto da Sergio Ferrentino. I componenti iniziali erano Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, quest’ultimo è uscito dal gruppo nel 2023.

L’origine del nome deriva dalla “gialappa“, una pianta medicinale dal forte effetto purgante, un termine scherzoso usato dal gruppo durante i Mondiali di calcio del 1986, il primo commentato alla radio dal trio, per i problemi intestinali che colpirono diversi calciatori.

Nel settembre 1990 la Gialappa’s Band ha dato vita al suo più celebre programma: “Mai dire Gol“. La trasmissione, della durata di circa 25 minuti, andava in onda la domenica sera su Italia 1 intorno alla mezzanotte. Lo spirito era lo stesso di Bar Sport, ma con in più il supporto delle immagini. Lo show è diventato sempre più celebre, si è consolidato negli anni e ha dato vita ad altri programmi correlati come, Mai dire Grande Fratello, oltre ad aver contribuito a lanciare comici e conduttori come Aldo, Giovanni e Giacomo, Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Claudio Bisio, Aldo Baglio, Teo Teocoli, Paola Cortellesi e Mago Forest.