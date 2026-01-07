A Scafati pitbull morde al viso bimbo di 13 mesi, ricoverato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Scafati un pitbull ha morso al viso un bimbo di 13 mesi, che è stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo è stato ferito alla guancia destra e solo l’immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio: il bambino, infatti, non è in pericolo di vita. Il cane è stato affidato al servizio sanitario dell’Asl regionale. Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ha chiesto “un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull’adozione e sulla gestione dei cani”.

Pitbull morde bimbo di 13 mesi: cos’è successo a Scafati

Un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull. È successo a Scafati, nella provincia di Salerno, in Campania.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati, che hanno avviato le indagini su quanto accaduto per cercare di capire come mai il cane si sia scagliato contro il piccolo e per accertare eventuali responsabilità. Il cane è stato affidato al servizio sanitario dell’Asl regionale.

L’aggressione è avvenuta a Scafati, in provincia di Salerno.

Come sta il bimbo morso dal pitbull a Scafati

Il bambino, in seguito al morso del pitbull, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli.

Stando a quanto appreso e riferito dall’agenzia ANSA, il piccolo sarebbe stato morso alla guancia destra ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. L’immediato intervento dei soccorsi, infatti, ha permesso di scongiurare il peggio.

Come riportato dal Fatto Quotidiano, il bambino è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale.

Le parole del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha commentato quanto accaduto nel Comune in provincia di Salerno in alcune dichiarazioni concesse all’agenzia ANSA.

Secondo il primo cittadino, “episodi come questo sollevano una riflessione” e, cioè, che “sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull’adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all’interno delle mura domestiche”.

Pasquale Aliberti ha poi aggiunto: “Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia coinvolta, che personalmente non conosciamo”.

Il sindaco di Scafati ha infine ricordato ai cittadini l’importanza di “rispettare e far rispettare quanto già previsto dal regolamento comunale sulla corretta conduzione dei cani nei luoghi pubblici, per tutelare sia le persone sia gli animali stessi”.