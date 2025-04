A soli 16 anni inscena la truffa del finto carabiniere a Padova: quanti soldi ha sottratto a un'anziana

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 5.000 euro recuperati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova. Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dopo aver estorto denaro a un’anziana signora con la tecnica del finto incidente.

Il fermo alla stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato individuato presso la biglietteria automatica della stazione ferroviaria di Padova. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno notato mentre tentava di acquistare un biglietto per Napoli utilizzando false generalità. Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di una somma di denaro contante di 5.000 euro, di cui non ha saputo fornire spiegazioni.

L’estorsione a Campodarsego

Le indagini hanno rivelato che circa un’ora prima, nel comune di Campodarsego, era stata consumata un’operazione di estorsione ai danni di una donna di 78 anni. La signora aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era spacciato per maresciallo dei Carabinieri, comunicandole che suo figlio era coinvolto in un incidente e che era necessario versare una somma di denaro per la sua liberazione.

La tecnica del finto incidente

In preda al panico, la donna ha confermato di avere in casa 5.000 euro in contanti. Poco dopo, un complice del finto maresciallo si è presentato a casa sua per ritirare il denaro. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno accertato la presenza del giovane nei pressi dell’abitazione della vittima.

L’arresto e la restituzione del denaro

L’attività investigativa ha permesso di raccogliere prove decisive contro il minorenne, che è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso l’Istituto Penale per minorenni “Santa Bona” di Treviso. La vittima ha potuto riavere il denaro sottratto e ha ringraziato la Polizia per la prontezza e determinazione dimostrata.

