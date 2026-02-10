A Sulmona studenti pubblicano foto su TikTok con saluti nazisti e svastica, l'ira della preside del liceo Vico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cinque studenti del liceo Vico di Sulmona sono indagati dopo aver pubblicato una foto su TikTok con saluti nazisti e svastica. Per i ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l’ipotesi di reato è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

L’inchiesta della Procura

La Procura del Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha avviato un’indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque studenti del liceo Vico di Sulmona, con l’ipotesi di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale.

Gli avvisi di garanzia sono stati notificati lunedì mattina dai carabinieri della compagnia di Sulmona, su disposizione del procuratore David Mancini.

Cosa è successo al liceo Vico di Sulmona

I fatti, come riportato da Il Centro, risalgono tra il 26 e il 28 gennaio, a cavallo della Giornata della Memoria.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, i ragazzi, durante un’assemblea di classe, avrebbero pubblicato su TikTok una fotografia scattata all’interno di una classe.

Nell’immagine due studenti farebbero il saluto nazista, un altro esibirebbe una bandiera riconducibile all’epoca del nazi-fascismo coprendosi il volto con la maschera del cartone animato delle Tartarughe Ninja.

Gli altri, secondo l’accusa, avrebbero agito in concorso nella realizzazione e diffusione del contenuto.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la bandiera nazista, con il simbolo della svastica, sarebbe stata recuperata nell’abitazione di uno degli indagati.

Il post del liceo Vico di Sulmona

Il liceo Vico di Sulmona, in provincia di L’Aquila, ha commentato la vicenda con un post su Facebook, condannando “con assoluta fermezza qualsiasi gesto, comportamento o simbolo riconducibile a ideologie totalitarie, alla discriminazione o all’incitamento all’odio”.

Nella nota si legge ancora: “Il Consiglio di Classe e la Dirigente procederanno con le dovute sanzioni disciplinari e con le conseguenti azioni educative, coinvolgendo le famiglie interessate”.

L’obiettivo della scuola è quello di “trasformare il deplorevole episodio in un’occasione di crescita e consapevolezza, affinché ogni studente possa comprendere la gravità dei comportamenti tenuti e il valore del rispetto reciproco”.

Cosa prevede il reato

Il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, prevede per i maggiorenni:

la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.