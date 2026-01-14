A Tenerife prova a salire sull'aereo con la moglie morta, fingeva che fosse viva ma in sedia a rotelle

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La notizia che arriva dalla Spagna è tanto inusuale quanto terrificante. Al Tenerife South Airport un uomo di 80 anni è stato arrestato dopo aver tentato di imbarcare su un aereo la moglie, su una sedia a rotelle, che però era morta da diverse ore. L’anziano aveva già superato i controlli di sicurezza quando alcuni addetti hanno notato che la donna non aveva alcuna reazione e hanno deciso di avvicinarsi per controllare.

Tenerife, sull’aereo con la moglie morta

Il sito Diario de Avisos, altri media spagnoli e il britannico Daily Mail, hanno riportato l’incredibile notizia proveniente da Tenerife.

All’aeroporto un uomo di 80 anni ha cercato di imbarcare su un aereo la moglie trasportandola e spingendola su una sedia a rotelle. Dettaglio non trascurabile: la donna era defunta da qualche ora.

Ad accorgersi della surreale e inquietante situazione sono stati alcuni addetti al momento del passaggio al metal detector: notando la donna praticamente priva di sensi e incapace di reagire, si sono avvicinate per verificare.

La donna trasportata in sedia a rotelle

Un addetto alla sicurezza ha preso la mano della donna e, come ha raccontato a Diario de Avisos, ha notato subito che “aveva una temperatura anormalmente bassa e che non respirava”.

Immediatamente è stato attivato il protocollo di emergenza: sul posto sono arrivati agenti di sicurezza, ufficiali della Guardia Civil e personale forense.

Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna sulla sedia a rotelle.

L’80enne è stato arrestato a Tenerife

A quel punto il marito, che pure ha collaborato nella fase degli accertamenti, è stato arrestato.

Secondo alcune fonti avrebbe anche cercato di attribuire all’aeroporto la responsabilità per la morte della moglie. Poi avrebbe ammesso il decesso, avvenuto qualche ora prima.

Per chiarire quanto accaduto, e accertare eventuali responsabilità penali, è stata aperta un’inchiesta. L’episodio, reso noto ora, è avvenuto qualche mese fa: dell’80enne non è stata resa nota l’identità.

Il precedente simile a Malaga

Il caso di Tenerife ricordato un altro episodio simile, citato dal Daily Mail, accaduto in Spagna a dicembre.

Alcuni passeggeri raccontarono di una donna britannica di 89 anni, morta, che sarebbe stata fatta salire a bordo di un volo easyJet da Malaga a Gatwick.

Testimoni avevano riferito che cinque familiari l’avevano accompagnata al suo posto, spiegando al personale che era “stanca” e che “stava dormendo”. Poco prima del decollo l’equipaggio era stato avvisato che la donna era deceduta e il volo era stato annullato.