A Torino 12enne inseguita e colpita con una spranga alla testa senza motivo, arrestato ragazzo di 22 anni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una ragazza di 12 anni sarebbe stata aggredita a Pinerolo, in provincia di Torino, mentre si trovava nei pressi di un parco giochi. Secondo quanto ricostruito, la giovane sarebbe stata colpita alla testa con una spranga di ferro da un ragazzo di 22 anni che non conosceva. L’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 17 settembre. Il giovane sarebbe stato fermato dai presenti e poi arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Pinerolo, 12enne aggredita con spranga

Come riportato da La Stampa, La 12enne stava camminando insieme a un’amica quando sarebbe stata colpita all’improvviso.

Il ragazzo le si sarebbe avvicinato senza un motivo apparente e l’avrebbe colpita alla testa con la spranga.

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Il colpo l’avrebbe fatta cadere a terra.

La scena si sarebbe svolta a pochi metri dal parco giochi, in un punto dove in quel momento si trovavano diverse persone.

L’intervento dei passanti

Alcuni presenti sarebbero intervenuti subito dopo l’aggressione, una parte dei passanti avrebbe soccorso la 12enne, mentre altri avrebbero fermato il giovane per impedirgli di avvicinarsi nuovamente alla vittima.

Sul posto sarebbero arrivati in pochi minuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pinerolo e il personale del 118.

Il ragazzo sarebbe stato accompagnato in caserma e poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto emerso e riportato da La Stampa, in passato avrebbe avuto problemi con la giustizia, ma non risultano episodi analoghi confermati dalle forze dell’ordine.

La 12enne sarebbe stata trasportata all’ospedale di Pinerolo con una ferita alla testa.

Dopo una notte in osservazione nel reparto di Pediatria, sarebbe stata dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Le indagini

Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire il movente dell’aggressione.

Il 22enne avrebbe detto di non sapere perché ha colpito la 12enne.

Alcuni presenti avrebbero riferito di averlo sentito dire: “Ho colpito perché ho sentito una voce”.

Anche il custode del parco, intervenuto poco dopo l’aggressione, avrebbe raccontato che il giovane appariva tranquillo.

Alla domanda sul motivo del gesto, il 22 enne avrebbe risposto: “Non so perché l’ho fatto”.

L’aggressore e la vittima non si conoscono.