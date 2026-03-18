A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mentre la mamma stava per partorire due gemelli, l’altro figlio di 11 mesi arrivava e moriva in ospedale dopo essere rimasto soffocato a casa. La tragica fatalità è avvenuta in una casa di Torino, dove il bambino è stato colpito improvvisamente da una crisi respiratoria, probabilmente per un boccone andato di traverso. A nulla sono serviti i tentativi del personale sanitario di rianimare il piccolo.

Il bimbo soffocato a Torino

L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 17 marzo in un’abitazione del quartiere Parelli di Torino, dove il piccolo di origini nigeriane era stato affidato alla zia, in attesa del ritorno della madre dall’ospedale.

La donna era ricoverata all’ospedale Maria Vittoria per prepararsi a un parto gemellare, quando il bambino veniva trasportato d’urgenza nel pronto soccorso della stessa struttura, in arresto cardiaco.

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La corsa in ospedale

L’allarme al 118 è stato lanciato dalla zia, dopo essersi accorta che all’improvviso il nipotino stava soffocando.

Secondo quanto ricostruito finora dal Corriere della Sera, la crisi respiratoria sarebbe stata causata da un boccone o del vomito che avrebbe ostruito le vie aeree del bambino.

Nonostante l’arrivo immediato di due ambulanze nell’abitazione di via Capelli, il personale medico non è riuscito a rianimare il bambino.

La morte del piccolo di 11 mesi

Inutili i tentativi di rianimarlo anche durante la corsa in ospedale, dove la madre era in attesa di dare alla luce due bambini: il piccolo è arrivato in arresto cardiaco ed è morto subito dopo.

Al Maria Vittoria sono arrivate gli agenti della polizia, al lavoro sugli accertamenti per ricostruire con chiarezza l’accaduto.

La procura potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bambino, in modo da accertare le cause del decesso e fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Stando alle informazioni raccolte finora, non sarebbero emersi elementi che farebbero pensare a un’ipotesi diversa dal fatale incidente domestico.