A Tortona esplode una fabbrica di munizioni e un elettricista resta ustionato a mani e viso, cosa è successo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Esplosione all’interno di una fabbrica di munizioni a Rivalta Scrivia, frazione di Tortona, in provincia di Alessandria. Un elettricista di 42 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava effettuando un intervento di manutenzione nello stabilimento. L’uomo ha riportato ustioni al volto e in diverse parti del corpo ed è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della deflagrazione.

Esplosione nella fabbrica di munizioni a Tortona, cosa è successo

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre, poco prima delle 15, all’interno di uno stabilimento di Rivalta Scrivia (frazione di Tortona, in provincia di Alessandria) che produce munizioni e componenti destinati alla caccia e al tiro sportivo.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da La Stampa e Il Piccolo, l’operaio, un elettricista di circa 42 anni, stava eseguendo un intervento di manutenzione su una tramoggia contenente polvere da sparo quando, per motivi ancora da chiarire, si è verificata un’esplosione.

La deflagrazione ha investito direttamente il lavoratore, provocandogli ustioni e lesioni. In particolare, le ferite hanno interessato il viso e gli arti. Al momento non sono state rese note le cause precise dell’incidente.

Elettricista ustionato al volto e alle mani

L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei soccorritori del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure direttamente nello stabilimento, le condizioni dell’uomo hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale con l’elisoccorso.

Il 42enne è stato trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico (Cto) di Torino, dove è arrivato in codice rosso. Le ustioni riportate, che interessano diverse parti del corpo, hanno richiesto il ricovero in una struttura specializzata nella gestione dei traumi e delle lesioni da ustione.

Secondo le prime informazioni, nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dopo l’esplosione sono intervenuti nello stabilimento anche i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Tortona e i tecnici dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri e hanno l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sarà necessario capire che cosa abbia innescato l’esplosione durante l’intervento di manutenzione e verificare se tutte le procedure di sicurezza previste siano state rispettate.

Restano dunque da chiarire le circostanze che hanno provocato la deflagrazione nella fabbrica di munizioni. Le verifiche degli investigatori e dei tecnici serviranno a individuare eventuali responsabilità e a stabilire come sia stato possibile che il lavoratore venisse investito dall’esplosione.