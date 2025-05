A Trani uomo morto investito dal treno sulla linea Pescara - Bari, ipotesi suicidio: ritardi alla circolazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno a Trani, lungo la linea ferroviaria Pescara – Bari. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un suicidio. La circolazione è stata sospesa per ore per consentire gli accertamenti della Procura. Disagi importanti per Alta Velocità, Intercity e Regionali, con treni cancellati e corse deviate.

Uomo morto dopo essere stato travolto da un treno a Trani

Tragedia mercoledì 14 maggio poco dopo mezzogiorno a Trani, in Puglia, dove un uomo di circa 40 anni è stato investito da un treno in transito. Come riporta Ansa, l’impatto è avvenuto nei pressi di un passaggio a livello lungo la linea Pescara – Bari, all’altezza della stazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, i sanitari e il medico legale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Secondo le testimonianze raccolte, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma saranno le indagini della Procura di Trani a chiarire le cause esatte.

L’incidente a Trani ha causato ritardi su molte linee

L’autorità giudiziaria ha disposto il blocco totale della circolazione dalle 12:20 per permettere i rilievi. I passeggeri del treno coinvolto sono stati fatti scendere e trasferiti a bordo di autobus sostitutivi verso Giovinazzo e Molfetta.

Treni cancellati, ritardi e corse deviate

L’investimento di Trani ha causato forti disagi alla circolazione ferroviaria su tutta la dorsale adriatica. Trenitalia ha segnalato ritardi fino a 170 minuti e numerose variazioni: l’Intercity 605 Milano – Lecce è stato limitato a Pescara, mentre il Roma – Taranto ha terminato la corsa a Foggia.

Il treno Lecce – Milano Intercity 612 è stato cancellato nel tratto tra Bisceglie e Pescara. Ai passeggeri è stato consigliato di proseguire con il treno successivo, il 614, partito da Lecce alle 13.

Per chi viaggia tra Taranto, Bari, Foggia e Roma, è stata prevista una serie di itinerari alternativi che includono l’utilizzo di Frecciarossa, Intercity e treni regionali, con trasbordi nelle principali stazioni intermedie.

Ipotesi suicidio, indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dalla Polizia ferroviaria, l’uomo potrebbe essersi gettato volontariamente sui binari.

Alcuni testimoni hanno confermato di averlo visto avvicinarsi al passaggio a livello pochi istanti prima dell’impatto.

Nel frattempo, la circolazione ferroviaria ha ripreso in modo graduale nelle prime ore del pomeriggio, ma sono previsti ritardi non inferiori ai 40 minuti per i treni in partenza nelle ore successive all’incidente. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro la serata.