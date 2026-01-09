A Treviso 16enne violenta bambina di 10 anni, genitori condannati a pagare 130 mila euro: "Non lo educarono"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Treviso, un giudice della prima sezione civile ha sentenziato che i genitori di un 16enne, che ha violentato una bambina di 10 anni nel 2012, dovranno pagare 130 mila euro di risarcimento. Una decisione motivata dal fatto che per il reato commesso dall’allora minore sono stati ritenuti responsabili anche il padre e la madre. Non sono stati giudicati colpevoli per il fatto in sé, ma è stato considerato determinante il ruolo dell’educazione

Treviso, minore abusò di una bimba: i genitori dovranno pagare 130 mila euro

Il risarcimento di 130 mila euro deve essere corrisposto alla vittima e ai suoi genitori. La sentenza è stata pronunciata seguendo il principio della “culpa in educando” sancito dall’articolo 2048 del codice civile.

A far propendere il giudice a sancire la responsabilità del padre e della madre dell’autore della violenza sono stati anche alcuni dispositivi della Corte di Cassazione.

“I genitori — si legge in una sentenza del 2019 emessa dagli ermellini — hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile”.

Quanto stabilito dal giudice della prima sezione civile è stato impugnato dalla difesa dei genitori chiamati a elargire il risarcimento. Ora il procedimento dovrà attendere il responso dell’appello.

Il pranzo tra amici e la violenza

La vicenda è cominciata nel 2012. Penalmente si è conclusa nel 2016, quando il ragazzo accusato è stato condannato dal Tribunale dei Minori, in via definitiva, in secondo grado, a un anno e due mesi di reclusione.

I fatti sono avvenuti durante un pranzo tra amici trevigiani, appartenenti a famiglie imprenditoriali benestanti. Mentre la compagnia degli adulti stava parlando a tavola, i figli si sono rifugiati in camera da letto, restando soli per alcune ore.

Ed è a questo punto che il figlio 16enne dei padroni di casa ha commesso violenza sulla figlia di 10 anni di uno degli ospiti. La ragazzina raccontò poi ai genitori gli abusi subiti che vennero confermati al Pronto Soccorso, attraverso una visita ginecologica.

La decisione di chiedere il risarcimento in sede civile

Nel 2019, la vittima, al tempo diventata maggiorenne, e i genitori, seguiti dal legale Mauro Biasi, hanno avviato una causa civile, chiedendo un risarcimento. Una consulenza tecnica d’ufficio ha messo nero su bianco che la giovane, in seguito ai fatti del 2012, aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress di grado moderato e un danno biologico permanente del 19%.

Anche per i suoi genitori non sono stati anni facili, segnati da fughe di casa e da una separazione. Il tribunale ha riconosciuto anche nei loro confronti il diritto a un indennizzo per la sofferenza provata e per il trauma che ha avuto ripercussioni pesanti sulla vita familiare.