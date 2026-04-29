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Degenza in ospedale con il cane accanto e anche nelle sedute di chemioterapia. È la nuova possibilità introdotta dall’azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso attraverso un piano che rende strutturato un percorso avviato da anni. Il piano sarà rivolto a tutti i pazienti che desiderano essere accompagnati dai propri animali d’affezione – non necessariamente cani – durante il percorso di cura, con la possibilità di chiederne la presenza anche durante le sedute di chemioterapia, oltre che nel corso della degenza. A questo proposito l’Ulss 2 lancerà un appello ai privati affinché supportino economicamente l’iniziativa, che richiede un locale e un infermiere dedicati durante la “pet infusion“. Nello specifico il caso di Elisa, paziente oncologica. Le parole della madre e di Ferruccio Ballerini, primario del reparto di Medicina all’ospedale di Conegliano, dove è ricoverata la ragazza.