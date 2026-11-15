A Treviso ladri in fuga tamponano auto con due donne incinte, cesareo d'urgenza per una: gravi mamma e figlio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un suv con a bordo una banda di ladri ha tamponato un’auto sulla quale viaggiavano due donne incinte. È successo a Spresiano, in provincia di Treviso. Per una delle due donne, all’ottavo mese di gravidanza, è stata necessario un parto cesareo d’urgenza e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I ladri hanno abbandonato l’auto dopo l’impatto e sono fuggiti a piedi nei campi.

Suv guidato da ladri tampona un’auto con due donne incinte

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di sabato 14 novembre a Spresiano, in provincia di Treviso, in via Gasparotto Vecellio. Si tratta di una stradina secondaria che è stata imboccata a folle velocità dal suv con a bordo una banda di ladri, probabilmente in fuga dopo aver messo a segno un colpo.

L’auto ha tamponato una vettura sulla quale si trovava una famiglia composta da cinque persone, tra cui due donne incinte e una bambina di un anno. Quattro di loro sono rimasti bloccati nell’auto e hanno dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco per uscire.

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Necessario un parto cesareo per la 26enne incinta

Ad avere la peggio è stata una donna di 26 anni che si trovava all’ottavo mese di gravidanza. Portata in ambulanza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, è stata sottoposta a un intervento chirurgico in Pronto soccorso per permetterle di partorire.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, le condizioni di mamma e figlio sono piuttosto serie ed entrambi vengono tenuti sotto stretto controllo medico. I malviventi, come raccontato da alcuni testimoni, sono fuggiti a piedi nei campi e hanno abbandonato il suv semidistrutto dopo l’incidente.

Chi li ha visti racconta che erano vestiti di nero e indossavano dei cappucci. La vettura con a bordo la famiglia si è ribaltata ed è finita in fosso che costeggia la strada.

Suv abbandonato dai ladri in provincia di Treviso, fuga nei campi

Nel suv abbandonato dalla banda in via Vecellio a Spresiano, in provincia di Treviso, sono stati trovati diversi arnesi da scasso nascosti tra i sedili. Un elemento che rafforza l’ipotesi di una fuga precipitosa: secondo gli investigatori, il veicolo sarebbe stato lanciato a forte velocità per allontanarsi dalla zona dopo aver messo a segno un colpo.

Non si esclude che a bordo fosse presente anche la refurtiva. Sono ancora in corso gli accertamenti sul mezzo, intestato a una società e nel frattempo posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno seguendo le indagini.

Secondo quanto affermato da alcuni residenti della zona, che hanno assistito alla fuga richiamati dallo schianto, dal suv sono fuggite tre persone che si sono dileguate nei campi circostanti.