A Trieste finanziere 25enne prova a rubare vestiti da Zara, denunciato per tentato furto: "Sono in difficoltà"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un giovane finanziere è stato denunciato per un furto nel negozio Zara di Trieste. Si tratta di un 25enne in servizio presso le Fiamme Gialle che è stato trovato in possesso di capi d’abbigliamento rubati dall’attività commerciale di via San Nicolò, nel Borgo Teresiano della città. Fermato dagli addetti alla sicurezza del negozio, il 25enne avrebbe detto a loro e poi alle forze dell’ordine di essere in difficoltà economiche.

Furto da Zara a Trieste, finanziere denunciato

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Piccolo di Trieste. A tradire il finanziere 25enne sono stati i dispositivi anti taccheggio scattati all’uscita dal negozio Zara. Gli addetti hanno trovato l’uomo in possesso di alcuni maglioni che non erano stati pagati.

I responsabili del negozio hanno avvertito le forze dell’ordine e nel negozio di via San Nicolò, nel centro di Trieste, sono arrivati i carabinieri.

IPA

Il finanziere ai carabinieri: “Sono in difficoltà economiche”

Ai militari il finanziere ha detto di attraversare un momento di difficoltà economiche. Una volta terminati gli accertamenti e recuperata la refurtiva, tornata sugli scaffali del negozio Zara, il 25enne è stato denunciato a piede libero per furto.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre in via San Nicolò, una delle strade dello shopping di Trieste.

Il giovane, un finanziere di 25 anni, aveva tentato di rubare alcuni maglioni, ma non avendo tolto tutte le placche anti taccheggio, all’uscita del negozio si è attivato l’allarme che ha richiamato l’attenzione degli addetti alla sicurezza, che a loro volta hanno avvertito i carabinieri dopo aver trovato i maglioni.

Il caso dei furti alla Coin della stazione Termini

Seppur in modalità diverse, la vicenda di Trieste ricorda in qualche modo quanto accaduto a Roma qualche mese fa. Lo scorso febbraio 21 tra poliziotti e carabinieri erano stati indagati per furti ripetuti nel negozio Coin della stazione Termini.

Gli ammanchi, emersi dagli inventari, supererebbero i 200mila euro, mentre il fascicolo complessivo coinvolgerebbe 44 persone.

Secondo l’ipotesi investigativa, i furti sarebbero avvenuti dall’autunno 2024 grazie alla complicità di una cassiera, che avrebbe nascosto la merce, rimosso le placche antitaccheggio e alterato gli importi alla cassa, consentendo di portare via prodotti non pagati o pagati solo in parte.