A Trieste tentato rapimento di una bambina di 2 anni, donna cerca di sottrarla alla madre: il padre la picchia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Trieste, nel rione di Roiano, una donna di circa 40 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni all’uscita di scuola. La donna, con problemi psichiatrici, ha strattonato la piccola davanti alla madre prima di fuggire. Individuata poco dopo dal padre della bimba, è stata vittima di una spedizione punitiva prima dell’intervento della Polizia, che l’ha denunciata per tentato sequestro. È stata rilasciata.

Tenta di rapire una bambina

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, quando una donna straniera si è avventata su una bambina di soli due anni che si trovava insieme alla madre.

Secondo le testimonianze, la donna ha cercato di afferrare e strattonare la piccola con l’intento di portarla via, scatenando la reazione immediata della mamma che è riuscita a trattenere la figlia a sé.

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Il parapiglia ha attirato l’attenzione dei passanti, ma la donna è riuscita ad allontanarsi. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che la responsabile è in condizioni di “grave disagio mentale”, pur non risultando in cura.

La reazione del padre

Dopo lo sventato rapimento, la madre ha allertato il marito, che si è messo alla ricerca della donna a bordo della sua moto. Individuata all’interno di un bar, l’uomo ha inviato una foto alla moglie per averne conferma.

Una volta ottenuto il riconoscimento, ha dato il via a una violenta aggressione fisica, ripresa dai telefoni di alcuni testimoni presenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla “spedizione punitiva”.

Mentre la donna sudamericana veniva accompagnata in Questura per l’identificazione e la denuncia, la posizione del padre è ora al vaglio degli inquirenti per le percosse inferte.

Aumentano i casi di tentato rapimento

Il fatto di Trieste non è isolato. Negli ultimi tempi si è registrato un aumento di episodi simili in diverse città italiane. A Bergamo, una bambina di un anno e mezzo è stata aggredita all’uscita di un supermercato, salvata solo dalla prontezza della madre e di una guardia giurata.

Anche a Roma, il personale scolastico ha sventato un rapimento sospettando di una finta baby sitter. A Caivano, un uomo in stato di ebbrezza ha tentato di sottrarre un figlio alla madre con la forza, venendo poi arrestato.