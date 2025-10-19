A Varese picchiata dall'ex chiama la polizia e lo arrestano, audio della telefonata in lacrime: "Ci siamo noi"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La voce spezzata, il respiro affannoso, le parole confuse. “Ci siamo noi, stai tranquilla”, le dice l’operatore della polizia. Dall’altra parte del telefono, una ragazza di 19 anni in lacrime, appena picchiata dall’ex compagno su un pullman diretto fuori da Varese. È il momento chiave della telefonata che ha permesso di salvarla e di far arrestare il suo aggressore, un uomo di 40 anni già denunciato per revenge porn.

Picchiata a Varese, la telefonata in lacrime

Come riporta ANSA, tutto è cominciato quando un amico della giovane, contattato al telefono subito dopo l’aggressione, ha chiamato la Centrale operativa raccontando che la sua amica era stata picchiata dall’ex compagno e che i due si trovavano su un pullman, ma senza sapere in quale direzione.

L’operatore della sala radio della Questura di Varese ha immediatamente cercato di rintracciare il numero della ragazza e l’ha chiamata.

iStock

Intervento decisivo della Polizia a Varese, dove una ragazza è stata picchiata dal suo ex

Dalla voce si capiva che era in preda al panico. “Mi ha picchiata, siamo sull’autobus… non so dove”, ha detto.

L’agente ha mantenuto la calma e, per capire dove si trovasse, le ha chiesto di descrivere i negozi o i cartelli che vedeva fuori dal finestrino.

Seguendo quei frammenti di indicazioni, la centrale è riuscita a tracciare la posizione esatta del mezzo e a inviare sul posto una volante, che ha intercettato il pullman e lo ha bloccato nel giro di pochi minuti.

L’arresto e i precedenti dell’aggressore

Quando gli agenti sono saliti sul bus, hanno trovato la ragazza terrorizzata e piena di lividi, e l’uomo seduto poco distante da lei.

Dai controlli è emerso che il 40enne era già stato denunciato per revenge porn nei confronti della stessa giovane.

È stato arrestato per atti persecutori, mentre la 19enne è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Davanti al gip del tribunale di Varese, Alessandro Chionna, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’arresto è stato convalidato, ma il giudice ha disposto per lui una misura cautelare più lieve: il divieto di avvicinamento.

Il divieto di avvicinamento

Il 40enne non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, compresa l’abitazione, e dovrà mantenere una distanza minima di 500 metri.

Se dovesse violare la misura, scatterebbe la custodia cautelare in carcere.