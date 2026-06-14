A Venezia 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume, la confessione e il movente dell'omicidio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 17enne di San Stino di Livenza ha ucciso a coltellate la zia e gettato il cadavere in un fiume. Il ragazzo avrebbe confessato l’omicidio nel piccolo comune del Veneziano nell’interrogatorio con il pm, motivando il delitto con gravi dispute familiari. In corso le ricerche per trovare il corpo della vittima, la 53enne Chiara Guerra.

La confessione del 17enne

Il 17enne avrebbe confessato l’omicidio nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, di fronte alle domande incalzanti del pubblico ministero della procura di Pordenone Carmelo Barbaro, al lavoro sulle indagini.

Il ragazzo, che compirà 18 anni tra un paio di mesi, è accusato di aver ucciso la zia con una lama e di aver cercato di occultarne il corpo gettandolo nel canale Malgher, che scorre vicino alla sua abitazione di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

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Le ricerche del corpo nel canale in provincia di Venezia

Da quanto riportato da Repubblica, durante l’interrogatorio il 17enne avrebbe detto di aver commesso l’omicidio nella giornata di giovedì e di aver lanciato il cadavere vicino a una chiusa del corso d’acqua.

Per effettuare i rilievi del caso, si sono recati sulla scena del delitto i carabinieri insieme al medico legale Antonello Cirnelli.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che con il supporto dei sommozzatori del reparto specializzato di Venezia stanno passando al setaccio il corso d’acqua alla ricerca del cadavere.

Le operazioni avviate nella serata di sabato sono riprese all’alba, ma il corpo non è stato ancora trovato.

L’indagine sull’omicidio

Secondo quanto riportato da Repubblica, il movente emerso nell’interrogatorio sarebbe legato a una presunta eredità che avrebbe creato dei contrasti tra la 53enne e il padre del ragazzo.

Stando alle prime ricostruzioni, i parenti della vittima avevano denunciato la scomparsa di Chiara Guerra nella giornata di sabato e le testimonianze del nipote ai carabinieri di Portogruaro che stavano effettuando le indagini avevano presentato diverse lacune.

Il pubblico ministero ha trasmesso il caso alla procura dei Minori di Trieste. La posizione del 17enne è al vaglio dell’autorità giudiziaria per i minorenni, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica del delitto e fare chiarezza sulle ragioni.