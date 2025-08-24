A Venezia si ribalta una gondola e i turisti finiscono in acqua nel canale, come stanno e cosa è successo
A maggio era avvenuto un incidente simile perché quattro turisti si erano ammassati nello stesso punto per fare un selfie facendo affondare l'imbarcazione
Fuoriprogramma per alcuni turisti a Venezia. Una gondola si è rovesciata, costringendo a un “bagno” non previsto il gondoliere e le persone che erano a bordo. All’origine dell’incidente probabilmente c’è stato un movimento improvviso dei passeggeri che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi.
- Come stanno i turisti finiti in acqua
- Perché si è ribaltata la gondola
- Un incidente simile per un selfie
Come stanno i turisti finiti in acqua
Fortunatamente l’incidente si è verificato in un rio interno di Venezia, senza rischi per le persone coinvolte: sia il gondoliere sia le persone a bordo sono rimaste illese.
I turisti che erano a bordo della gondola hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d’acqua per tornare a riva.
Il momento in cui la gondola si è ribaltata e i turisti sono finiti in acqua
Perché si è ribaltata la gondola
Ma come è stato possibile il ribaltamento della gondola? Probabilmente c’è stato un movimento improvviso da parte dei passeggeri.
Molti turisti, infatti, approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari: qualche movimento scomposto potrebbe aver causato l’incidente.
Un incidente simile per un selfie
Un incidente simile era avvenuto a maggio sul Canal Grande, nello spazio a pochi metri dal Ponte di Rialto.
Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati, ammassandosi nello stesso punto, sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. In acqua era finito anche il gondoliere.
La scena allora si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d’acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina.