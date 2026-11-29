Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non trattengono la rabbia e il dolore, Izabela e Giorgio, i genitori di Michael Manili, il ragazzo di 15 anni che l’11 novembre si è tolto la vita a Roma, schiacciato dalle vessazioni del bullismo che subiva a scuola. Nel loro intervento a Verissimo, domenica 29 novembre, la mamma e il papà della vittima lanciano un messaggio deciso: "La morte di Michael rimarrà sulla coscienza dei bulli".

Il dolore dei genitori a Verissimo

Come anticipato, domenica 29 novembre i genitori di Michael Manili, morto suicida a 15 anni a Roma, hanno raccontato il loro dolore alle telecamere di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Izabela e Giorgio hanno ripercorso il lungo travaglio subito da Michael, vittima di un bullismo per il quale la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Proprio a tal proposito, la mamma e il papà dicono: "Aspettiamo, vediamo, dicono. La morte di Michael rimarrà sulla coscienza dei bulli". E le vessazioni dei bulli non sarebbero state, stando al racconto dei genitori, un episodio isolato. Sarebbero state, invece, una costante.

Ad aprile 2025 "lo hanno un po’ isolato nella classe", racconta Izabela, che aggiunge che "dopo il rientro a scuola a ottobre, lui non si sentiva a suo agio perché di tutta la classe solo due persone erano amiche". Quindi "abbiamo cambiato la sezione" e Michael "nei primi giorni era sereno".

Poi "è subentrato anche il cambio dei farmaci, non riusciva ad alzarsi la mattina, faceva assenze e alla fine non ha potuto inserirsi meglio". Infine, la spirale depressiva più acuta: Michael "sentiva frasi come ‘tu devi morire'", quindi "ha iniziato a fare autolesionismo" fino al tragico epilogo, l’11 novembre. "Vorrei avere le ultime parole che voleva dirci", conclude Izabela: "Anche ‘mamma ti amo’, ‘mamma mi dispiace’, ‘mamma non volevo'".

Il suicidio di Michael Manili

L’11 novembre Michael Manili, ragazzo trans di 15 anni, si è ucciso gettandosi dal quinto piano del condominio in cui viveva insieme alla sua famiglia. La Procura di Roma, rappresentata dal pm Antonio Clemente, ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda scandagliando i contatti del 15enne attraverso il suo cellulare. Michael, prima di togliersi la vita, ha lasciato un biglietto nella sua stanza. Secondo il racconto della famiglia e gli elementi acquisiti da chi indaga, da anni Michael era nel mirino dei bulli per la sua volontà di prendere in mano la sua vita e il suo percorso. La famiglia lo aveva sempre sostenuto e accompagnato, i suoi coetanei, invece, no.

L’appello del padre a Verissimo

Giorgio Manili, il padre di Michael, ha colto lo spazio a lui concesso nel salotto di Silvia Toffanin per lanciare un appello a tutte le famiglie.

"A genitori che non accettano i figli con queste diversità, dico di imparare ad accettarli, aiutarli, non evitarli perché vogliono avere un’altra identità, vanno seguiti e non messi in un angolo", ha detto l’uomo.