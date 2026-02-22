A Verona il corteo di protesta contro le Olimpiadi invernali costate 7 miliardi: “Debiti per tutti noi”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Olimpiadi? No grazie”: è questo lo slogan del corteo che ha sfilato a Verona a poche ore dall’inizio della Cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. In centinaia si sono uniti alla protesta che denuncia l’ingente utilizzo di fondi pubblici per l’organizzazione delle Olimpiadi, costate, si stima, quasi 7 miliardi di euro allo Stato italiano.

Il corteo anti Olimpiadi a Verona

Un corteo cui hanno preso parte qualche centinaia di partecipanti si è tenuto lungo le vie del centro di Verona nel pomeriggio di domenica 22 febbraio.

La marcia ha evitato la storica piazza Bra, dove in serata è prevista la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026.

Proprio contro i Giochi olimpici era diretta la protesta, il cui slogan è stato: “Olimpiadi? No grazie”.

Al corteo hanno preso parte associazioni e partiti, tra cui Rifondazione comunista, Potere al popolo, il circolo Lgbt Pink e il centro sociale Paratodos.

“Questi giochi incarnano le tre I di insostenibilità, ipocrisia e insanguinate” è la dichiarazione, riportata dal Corriere, di uno dei promotori della manifestazione.

Quanto sono costati i giochi di Milano Cortina 2026

“L’eredità delle Olimpiadi? Debito per tutti noi” è stato il coro ripetuto dai manifestanti del corteo veronese.

I Giochi di Milano Cortina sono costati quasi 7 miliardi di euro alle istituzioni italiane: il 75% a carico del Governo centrale, il restante 25% delle Regioni ospitanti Lombardia, Veneto e Trentino.

Dei 5,7 miliardi totali, 4 miliardi e 200 milioni circa sono stati investiti nella realizzazione di opere pubbliche – di cui molte non ancora terminate.

Un restante miliardo e 700 milioni di euro è invece stato utilizzato per la gestione vera e proprio delle Olimpiadi, affidata alla Fondazione Milano-Cortina.

Ulteriori 385 milioni di euro sono stati offerti dallo Stato italiano per finanziare le Paralimpiadi, inizialmente la cifra prevista era di 75 milioni.

All’Arena la Cerimonia di chiusura

Verona è la città scelta per ospitare la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026, dopo quella di apertura nello stadio San Siro di Milano.

Il grande show dal titolo Beauty in action, bellezza in movimento, ha l’Arena come cornice e numerose figure istituzionali tra gli spettatori.

Se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato presente alla cerimonia d’apertura, la Premier Giorgia Meloni è ospite di quella che pone fine ai Giochi, assieme al presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Gli atleti scelti dalla delegazione italiana come portabandiera alla sfilata conclusiva sono Lisa Vittozzi (oro nel biathlon e argento nella staffetta mista) e Davide Ghiotto (oro nello speed skating maschile).