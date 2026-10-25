A Vieste rissa nella partita tra Atletico Gargano e San Severo, cinque calciatori al pronto soccorso

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Violenza durante una partita del campionato Juniores Under 19 a Vieste, in provincia di Foggia. L’incontro tra Atletico Gargano e San Severo Calcio 1922 è stato interrotto dopo una rissa scoppiata al termine del primo tempo. Cinque giovani calciatori della squadra garganica sono finiti al pronto soccorso, uno dei quali con una prognosi di cinque giorni. Sulla dinamica dei fatti le due società forniscono versioni differenti. Saranno ora gli accertamenti e il referto arbitrale a chiarire le responsabilità.

Rissa in campo a Vieste, partita sospesa

L’episodio è avvenuto sabato 24 ottobre allo stadio Riccardo Spina di Vieste, durante la sfida tra Atletico Gargano e San Severo Calcio 1922, valida per il campionato Juniores Under 19.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la situazione è degenerata al termine della prima frazione di gioco, quando diversi tesserati delle due squadre sono stati coinvolti in una violenta colluttazione.

Calci e pugni hanno trasformato la partita in un episodio di violenza, rendendo necessario l’intervento per soccorrere i giovani rimasti feriti.

Di fronte a quanto stava accadendo, l’arbitro Marco Buonpensiero ha deciso di interrompere definitivamente l’incontro, ritenendo che non ci fossero più le condizioni di sicurezza per proseguire.

Al momento della sospensione, l’Atletico Gargano era in vantaggio di due reti e giocava con un uomo in più. Il risultato sportivo è però passato in secondo piano rispetto alle conseguenze degli scontri.

Cinque calciatori al pronto soccorso

Il bilancio più pesante riguarda la formazione di casa. Cinque calciatori dell’Atletico Gargano sono stati accompagnati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie dopo la rissa. Per uno dei giovani sarebbe stata stabilita una prognosi di cinque giorni.

L’episodio ha suscitato preoccupazione anche per il coinvolgimento di atleti minorenni o comunque molto giovani, impegnati in una competizione dedicata alle categorie giovanili.

La società garganica ha espresso solidarietà ai propri giocatori e all’arbitro, che, secondo il club, sarebbe apparso molto spaventato durante i momenti più concitati.

La decisione di fermare la partita è stata condivisa dalla dirigenza, che ha sottolineato come la sicurezza dei ragazzi debba prevalere su qualsiasi risultato sportivo.

Le versioni contrastanti delle due società

Sull’origine della rissa, Atletico Gargano e San Severo Calcio 1922 hanno fornito ricostruzioni differenti, entrambe riportate dal Corriere della Sera.

La società garganica sostiene che i propri calciatori siano stati accerchiati e aggrediti dagli avversari con calci e pugni. Secondo questa versione, durante la partita si sarebbero già verificati comportamenti offensivi e provocazioni, culminati negli scontri al termine del primo tempo.

Il San Severo, pur condannando gli episodi di violenza, invita invece ad attendere il rapporto arbitrale prima di attribuire responsabilità precise.

Nella ricostruzione del club, la rissa sarebbe stata innescata da un tesserato dell’Atletico Gargano, che avrebbe colpito con alcuni schiaffi un giocatore avversario.

La società sanseverese ha inoltre sostenuto che la situazione sarebbe stata aggravata dall’ingresso in campo di persone provenienti dall’esterno, reso possibile dall’apertura dei cancelli. Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate.