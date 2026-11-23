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Il tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso con cui Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, chiedeva di diventare amministratore di sostegno del padre per gli atti straordinari. La designazione dell’amministratore di sostegno, secondo il giudice, sarebbe una “limitazione non giustificata dell’autonomia e della libertà” di Sgarbi. Già a dicembre un ricorso simile era stato respinto per quanto riguardava la gestione della vita quotidiana.

Evelina Sgarbi non sarà amministratore di sostegno del padre Vittorio

La decisione del tribunale di Roma ha escluso che Evelina Sgarbi possa diventare, almeno al momento, amministratore di sostegno del padre Vittorio per gli atti straordinari, come vendere o acquistare immobili e partecipazioni societarie, fare o modificare il proprio testamento o sposarsi.

Secondo i giudici: “Non emergono specifiche e attuali esigenze di protezione tali da giustificare l’adozione della misura richiesta”. L’amministratore di sostegno è un ruolo che viene concesso a un tutore, spesso un parente, per una persona che non è in grado di decidere per se stessa. Può essere solo per gli atti straordinari o anche per la vita quotidiana.

Le motivazioni della decisione del tribunale

Il giudice del tribunale civile di Roma ha inoltre spiegato: “L’apertura dell’amministrazione di sostegno si risolverebbe in una limitazione non giustificata dell’autonomia e della libertà di autodeterminazione della persona”, quindi di Vittorio Sgarbi, che non si troverebbe pertanto nelle condizioni di ricevere questo trattamento, visti i risultati degli accertamenti.

“Gli accertamenti espletati hanno, infatti, escluso la sussistenza di una concreta attuale impossibilità del beneficiando di provvedere autonomamente ai propri interessi negli ambiti ancora controversi, non risultando, pertanto, giustificata l’adozione della richiesta misura di protezione”, ha poi concluso il giudice.

La vicenda dell’amministratore di sostegno di Sgarbi

Nel settembre del 2025 Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, aveva presentato al tribunale di Roma per la prima volta un’istanza per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, che ai tempi era ricoverato al Policlinico Gemelli per via di una grave depressione. Sgarbi si era però opposto, accusando la figlia di agire per ragioni economiche.

Il tribunale aveva respinto la richiesta per quanto riguarda la vita quotidiana, ma aveva disposto una perizia medica per gli atti straordinari. A seguito della perizia è arrivata la decisione del 23 novembre 2026, contro cui Evelina Sgarbi ha già annunciato di voler presentare reclamo.