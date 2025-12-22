A Vittorio Sgarbi non serve l'amministratore di sostegno, ma serve una perizia per capire se sia autonomo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Vittorio Sgarbi non necessita di un amministratore di sostegno. Lo ha stabilito il giudice, che si è pronunciato sulla vicenda della gestione del patrimonio del critico d’arte, alla luce delle sue recenti condizioni di salute. Il tribunale avrebbe però disposto una perizia sull’ex sottosegretario al ministero della Cultura, per stabilire sia autonomo.

No all’amministratore di sostegno a Vittorio Sgarbi

A rivelarlo è stato il programma di Canale 5 Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, nella puntata di lunedì 22 dicembre.

Secondo quanto riferito in trasmissione, il tribunale avrebbe escluso l’esigenza di una misura di tutela ordinaria per il critico d’arte: “Il giudice Paola Sforza ha deciso che per Vittorio Sgarbi non serve l’amministratore di sostegno” ha annunciato il conduttore.

La decisione della perizia

Allo stesso tempo, Gianluigi Nuzzi ha spiegato come il giudice abbia anche disposto che per la “gestione straordinaria e personalissima”, oltre che patrimoniale, dei suoi beni, sia necessaria una perizia.

“Per valutare la capacità del professore su questi aspetti è necessaria una consulenza medica – ha riferito il conduttore – una super perizia che è stata affidata a una dottoressa”.

Notizia in aggiornamento…