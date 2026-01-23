Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona. Le manette sono scattate al termine di una complessa indagine che ha coinvolto le Questure di Crotone e Bergamo. La misura cautelare è stata disposta dopo che la moglie e il figlio minore dell’uomo hanno denunciato una lunga serie di abusi, culminati con la segnalazione presentata lo scorso 8 gennaio presso la Questura di Bergamo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato nell’ambito delle procedure previste dal “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.

L’attivazione del Codice Rosso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la donna, accompagnata dal figlio minore, si è presentata presso gli uffici della Questura di Bergamo per denunciare una situazione di violenze e aggressioni sistematiche subite all’interno delle mura domestiche. La denuncia, formalizzata l’8 gennaio, ha immediatamente attivato la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile locale, che ha dato il via alle indagini e alle misure di protezione previste dalla normativa vigente.

La donna, giunta a Bergamo insieme al marito, è stata deliberatamente abbandonata dall’uomo all’interno di un bar, rimanendo sola con il figlio minore in una città a lei del tutta sconosciuta, priva di punti di riferimento e di qualsiasi forma di supporto.

La tempestiva segnalazione ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di Bergamo di attivare la procedura del cosiddetto “Codice Rosso”, uno strumento legislativo introdotto per garantire una risposta rapida ed efficace nei casi di maltrattamenti, violenze di genere e abusi domestici. In seguito all’avvio delle indagini, la vittima e il figlio sono stati trasferiti in una struttura protetta, dove hanno potuto ricevere assistenza e protezione, al riparo da ulteriori rischi.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Parallelamente, la Squadra Mobile della Questura di Crotone, sotto il coordinamento di una task force di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ha approfondito gli accertamenti. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire una sequenza di episodi di maltrattamenti, lesioni e violenze sessuali perpetrati dall’uomo nei confronti della moglie e del figlio minore. Le indagini hanno evidenziato come le vittime fossero sottoposte a aggressioni fisiche e a continue vessazioni, in un contesto di grave disagio familiare.

La misura cautelare e l’arresto

Le dichiarazioni dettagliate della persona offesa, unite agli altri elementi raccolti durante l’attività investigativa, sono state valutate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio. Sulla base di tali riscontri, è stata avanzata una richiesta di misura cautelare, accolta dal GIP del Tribunale di Crotone. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, che è stato individuato e trasferito presso la casa circondariale locale.

