Abbatte due casali e getta le fondamenta di un edificio senza permesso a San Gemini: cantiere sequestrato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Due vecchi casali abbattuti, al loro posto le fondazioni di un nuovo edificio da 700 metri quadrati e, a riempirle, le macerie della demolizione. A San Gemini, in provincia di Terni, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un cantiere aperto in un’area agricola senza il permesso di costruire: il proprietario del terreno è stato denunciato.

San Gemini, i casali demoliti e il nuovo edificio senza permesso

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, durante il sopralluogo i militari hanno trovato due fabbricati colonici e altri manufatti già demoliti.

Al loro posto erano iniziati i lavori per un nuovo edificio, in una posizione diversa da quella delle costruzioni precedenti.

Per questo l’intervento è stato considerato una ristrutturazione urbanistica, che richiede il permesso di costruire.

Il cantiere, invece, ne era privo e non aveva nemmeno il cartello informativo obbligatorio.

Le macerie nelle fondamenta e il sequestro

Durante i controlli i militari hanno scoperto anche una violazione ambientale.

I riquadri delle fondazioni, che andavano riempiti con materiale inerte, erano stati riempiti con cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche provenienti dalla demolizione.

Si tratta di rifiuti speciali, usati in modo improprio: per i forestali è gestione illecita di rifiuti.

Le fondazioni sono state sequestrate per bloccare i lavori.

Il proprietario del terreno, che è anche titolare dell’impresa che stava costruendo, è stato denunciato alla Procura di Terni.

IPA