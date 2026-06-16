Abbraccia un 89enne fingendo di conoscerlo e gli ruba il portafoglio a Pianezza, l'anziano la incastra
Una 59enne è stata arrestata a Pianezza per furto con destrezza ai danni di un pensionato, grazie alla prontezza della vittima e all'intervento dei Carabinieri.
Un arresto per furto con destrezza e tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento, questo il bilancio di un episodio avvenuto a Pianezza (Torino), dove una donna di 59 anni è stata fermata dai Carabinieri dopo aver cercato di sottrarre il portafoglio a un pensionato. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha seguito la donna e allertato il 112, permettendo così l’arresto in flagranza.
- I fatti a Pianezza
- La reazione della vittima
- L'intervento dei Carabinieri
- L'identità della donna e le accuse
- Le indagini e il ruolo della collaborazione cittadina
I fatti a Pianezza
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il pomeriggio di giovedì scorso si è trasformato in un incubo per un pensionato di Pianezza (Torino).
L’uomo, di 89 anni, è stato avvicinato da una donna che ha simulato una conoscenza di vecchia data, lanciandosi tra le sue braccia con fare affettuoso. In realtà, la donna aveva un obiettivo ben preciso: appropriarsi del portafoglio dell’anziano, che conteneva anche il bancomat.
La reazione della vittima
L’anziano, però, si è accorto quasi subito del furto. Dimostrando grande lucidità, ha deciso di non perdere di vista la donna, seguendola mentre si dirigeva rapidamente verso uno sportello bancomat nelle vicinanze, situato in via 25 Aprile.
Durante il pedinamento, il pensionato ha contattato il 112, fornendo una descrizione dettagliata della sospetta ai Carabinieri della Stazione di Alpignano.
L’intervento dei Carabinieri
Grazie alle informazioni precise trasmesse dalla vittima, i militari sono riusciti a raggiungere in pochi minuti la filiale dove la donna stava tentando di utilizzare il bancomat appena sottratto.
Gli agenti hanno sorpreso la 59enne mentre era intenta a digitare i codici sulla tastiera dell’ATM, bloccandola e procedendo con l’arresto in flagranza.
L’identità della donna e le accuse
L’autrice del furto con destrezza e del tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento è risultata essere una donna residente a Pinerolo.
Dopo l’arresto, l’Autorità Giudiziaria di Torino ha disposto per lei gli arresti domiciliari, misura adottata durante le indagini preliminari. Si ricorda che, in questa fase, vale la presunzione di non colpevolezza.
Le indagini e il ruolo della collaborazione cittadina
L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. In questo caso, la prontezza della vittima e la sua capacità di mantenere la calma hanno permesso di fornire elementi fondamentali per l’identificazione e la cattura della sospetta.
La sinergia tra il pensionato e i Carabinieri della Stazione di Alpignano ha consentito di intervenire tempestivamente, evitando che la donna riuscisse a prelevare denaro dal conto della vittima.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.