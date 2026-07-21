Abderrahim Fakir "forse non era morto quando gli agenti si sono alzati", l'ipotesi dell'avvocato Fabio Anselmo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Fabio Anselmo, l’avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, ha posto l’attenzione sul video che ha ripreso la morte dell’uomo di origine marocchina a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. Secondo il legale, Fakir sarebbe stato ancora vivo quando gli agenti di polizia si sono alzati alla fine del fermo e non sarebbe stato soccorso da nessuno.

L’ipotesi di Fabio Anselmo sulla morte di Fakir

Fabio Anselmo ha preso parte in video a una conferenza stampa convocata da Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) in Senato.

“Chiedo a voi di ascoltare quel video molto bene. Chiedo di ascoltarlo fino all’ultimo, con delle cuffie”, ha detto l’avvocato della famiglia Fakir.

ANSA

“Ciò che si desume da quel video è che, quando gli agenti si sono alzati, forse, non era ancora morto. E questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118“, ha spiegato il legale.

“Nessuno lo soccorre. Nessuno lo slega. Mi si spieghi il motivo per cui è rimasto legato, mani e piedi. Ascoltatevelo”, ha concluso.

Le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir

Sul caso sta indagando la Procura di Bologna, che ha iscritto due agenti e quattro operatori sanitari nel registro delle annotazioni preliminari, ossia il nuovo modello 45 bis, noto anche come scudo penale.

I due poliziotti che hanno arrestato Abderrahim Fakir, intanto, non sono rientrati al lavoro in questi giorni anche se non sono stati sospesi. Uno aveva già in programma di andare in ferie e l’altro è in malattia per le lesioni riportate nella colluttazione, 12 giorni di prognosi, in particolare per i morsi a una gamba subiti dall’uomo, poi morto.

Gli agenti hanno 23 e 28 anni, sono in servizio al commissariato Bolognina-Pontevecchio, e sono “sconvolti” per quello che hanno vissuto.

Pur non privi di esperienza e formazione, “sono ragazzi molto giovani e sensibili e la morte di una persona è qualcosa che ti lascia ovviamente sconvolto. E tali sono”, ha detto l’avvocato Gabriele Bordoni che li assiste nel procedimento penale aperto dalla Procura bolognese, che non li vede indagati ma appunto iscritti nel registro delle annotazioni preliminari, così da poter partecipare ai primi accertamenti tecnici.

Il legale dei poliziotti

L’avvocato dei poliziotti si è detto convinto che abbiano agito in modo conforme al protocollo: “Mi hanno raccontato le ragioni del loro intervento, le modalità, le loro scelte operative che mi sono parse tutte corrette”.

Anche dal video dall’alto “non si nota nulla di esuberante. Siamo in un contesto nel quale si affacciavano alle finestre decine di persone che filmavano, fotografavano e uno dei miei assistiti, avendo una videocamera privata, l’ha accesa per documentare tutto l’intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala”.

Il legale ha ribadito il fatto che non è stato utilizzato il taser, ma “è stata scelta viceversa una progressione prima vocale e poi di contenimento fisico, stando attenti a ciò che accadeva”.

“Mi pare che sia tutto nel protocollo, purtroppo le tragedie intervengono anche quando le cose vengono fatte per bene”, ha aggiunto sottolineando che “non c’è stato schiacciamento con le ginocchia, non c’è stata sovrapposizione ponderale. Non ci sono delle tecniche di bloccaggio tali da poter indurre la persona a non respirare”.