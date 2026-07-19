Abderrahim Fakir morto a Bologna dopo essere stato ammanettato, sorella accusa gli agenti: "L'hanno ammazzato"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni di origine marocchina e titolare di una ditta di facchinaggio, è morto a Bologna, al rione Pilastro, dopo un intervento della polizia durante il quale era stato immobilizzato e ammanettato. La sorella della vittima ha accusato gli agenti, affermando che sono stati loro ad “ammazzarlo”.

Bologna, Abderrahim Fakir morto dopo essere stato ammanettato: lo sfogo della sorella

“Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace”, ha dichiarato, come riporta Il Corriere della Sera, la sorella di Fakir, che ha seguito in lacrime tutte le fasi dell’accertamento della polizia.

“Non sappiamo cosa è successo – ha aggiunto – non sappiamo cosa è successo. Lo sanno loro, la polizia, cosa è successo a noi è arrivata la chiamata che è morto”.

ANSA

“Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni“, ha concluso.

Le prime ricostruzioni: la chiamata dei residenti e l’intervento della polizia

Abderrahim Fakir viveva da diversi anni a Borgonuovo di Sasso Marconi, nel Bolognese. Nella tarda mattinata di domenica 19 luglio è arrivato al rione Pilastro, tra le vie Panzini e Svevo, per fare visita ad alcuni parenti.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero chiamato il 113 dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, avrebbe cominciato a dare in escandescenza.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno cercato di tranquillizzare il 43enne che avrebbe colpito la loro auto. Lo hanno quindi ammanettato a terra utilizzando delle fascette. Sarebbe stato fatto anche uso dello spray al peperoncino. Durante l’intervento, l’uomo è deceduto.

Da un video di diversi minuti girato da alcune residenti si vede l’uomo schiacciato a terra, che urla “aiuto”, mentre due agenti e una terza persona lo bloccano con la faccia a terra sull’asfalto. Al termine dell’intervento il tragico epilogo: il corpo esanime.

In via Svevo, nell’area di accesso ai garage del condominio, la salma è poi stata coperta con un telo bianco. L’area è stata delimitata dal nastro bianco e rosso, tra le urla dei familiari della vittima.

Pare che l’uomo, come riferisce ancora Il Corriere della Sera, avesse alcuni precedenti di polizia. I parenti del 43enne, fratello e sorella, hanno spiegato che aveva anche problemi di salute. L’autorità giudiziaria disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte.

La nota di Matteo Lepore e Michele de Pascale

In una nota congiunta il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della Regione Michele de Pascale hanno spiegato di essere “profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro”.

“Esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e a tutta la comunità del quartiere, che sta vivendo ore di grande dolore e tensione. È fondamentale che venga fatta piena luce sui fatti. Confidiamo nel lavoro delle istituzioni competenti affinché ogni circostanza venga accertata con la massima rapidità, rigore e trasparenza”, hanno concluso.

Il comunicato della Questura

In un comunicato la Questura di Bologna ha fatto sapere che “gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza. Gli agenti intervenuti, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un’auto”.

“Gli agenti – si legge nella nota – hanno richiesto immediatamente anche l’ausilio dei sanitari del 118. Dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari del 118 il soggetto è deceduto. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell’autorità giudiziaria”.