Abderrahim Fakir morto a Bologna, il video mentre è bloccato dai poliziotti: le grida "aiuto", poi il silenzio
Un filmato documenta gli ultimi attimi di vita dell’uomo: due agenti lo tengono fermo a terra a faccia in giù
“Aiuto, basta”. Sono le urla di Abderrahim Fakir, il marocchino di 43 anni morto al quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Un video mostra gli ultimi attimi di vita del 43enne: due agenti lo bloccano a terra a faccia in giù e un residente gli tiene le caviglie, mentre l’uomo urla e chiede aiuto prima di perdere i sensi. Presenti anche alcuni soccorritori, che intervengono quando Fakir smette di rispondere: i sanitari ruotano il corpo, ma non sembrano esserci segni di vita.