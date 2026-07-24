Abderrahim Fakir morto a Bologna, secondo la Tac aveva polmoni pieni di sangue: attesa per l'autopsia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il corpo di Abderrahim Fakir è stato sottoposto a un primo esame, una TAC dalla quale emergerebbe sangue nei polmoni. Questo farebbe supporre che possa essere morto soffocato. Si attende l’autopsia per avvalorare l’ipotesi. Bisognerà poi capire se le pratiche di contenimento messe in atto dagli agenti siano state la causa del decesso. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’intervento è stato svolto “con la delicatezza che ci vuole in questi casi”.

Sangue nei polmoni di Fakir

La domanda più importante alla quale rispondere nel caso della morte di Abderrahim Fakir è cosa abbia causato il decesso. All’inizio si è parlato di problemi cardiaci e respiratori pregressi, tra smentite dei parenti e conferme di alcuni conoscenti.

Nelle prime ore si fanno diverse ipotesi, in attesa di ulteriori accertamenti. Come quelli avvenuti sul corpo di Fakir: una prima TAC ha mostrato i polmoni pieni di sangue.

ANSA

La presenza di sangue nei polmoni può avvenire anche per schiacciamento e il primo esame sul corpo potrebbe quindi avvalorare una delle possibili ipotesi, ovvero che gli agenti abbiano praticato l’intervento di contenimento fino a uccidere l’uomo.

Attesa per l’autopsia

La TAC però non dà una risposta certa, non permette di analizzare tutti gli altri elementi. Lo farà invece l’autopsia, molto attesa, perché potrebbe confermare la morte per schiacciamento e soffocamento oppure ribaltare quella che per molti è ormai la verità mostrata nei video.

Ci sono diversi video: in uno si vede l’inizio dell’intervento, mentre nel più famoso, registrato dall’alto degli appartamenti, si vede la messa in pratica della manovra contenitiva alla presenza dei soccorritori della Croce Rossa.

Gli hanno spruzzato lo spray urticante direttamente in bocca. Poi si vede Abderrahim Fakir riverso a terra, non si muove più. Ci vuole tempo prima che gli operatori sanitari intervengano per prestare soccorso e lo fanno lasciando l’uomo con mani e piedi legati.

Le parole di Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato di aspettare le indagini della magistratura per confermare quanto accaduto. “Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori”, ha detto a La7.

Secondo Piantedosi, infatti, i poliziotti, come si evince dai video, “si sono approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi”.

L’avvocato che segue i due agenti ha fatto sapere che stanno vivendo “un dramma per la morte dell’uomo” e che “avevano cercato in ogni modo di preservarlo da eventi negativi”. Fa poi riferimento alla chiamata per l’intervento dell’automedica, mai arrivata. L’AUSL però smentisce le ricostruzioni secondo le quali il veicolo non fosse disponibile domenica pomeriggio.