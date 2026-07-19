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Una tragedia ha scosso il quartiere Pilastro, a Bologna, nel pomeriggio di domenica 19 luglio. Un 43enne, Abderrahim Fakir, è morto mentre si trovava ammanettato durante un intervento della polizia, chiamata da alcuni residenti preoccupati perché l’uomo stava dando in escandescenze. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. I parenti hanno riferito che Fakir soffriva di problemi di salute.

Ammanettato durante un controllo a Bologna, morto 43enne

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da Repubblica e Ansa, nel primo pomeriggio di domenica 19 luglio la polizia è intervenuta in via Svevo, allertata da alcuni residenti.

I cittadini avevano segnalato la presenza di un condomino, Abderrahim Fakir, in evidente stato di agitazione per motivi ancora da chiarire.

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La polizia è intervenuta insieme al 118. Gli agenti hanno tentato di calmare l’uomo, facendo ricorso anche allo spray al peperoncino, secondo Repubblica.

Poi i poliziotti avrebbero immobilizzato il 43enne utilizzando delle fascette in plastica, e poco dopo Abderrahim Fakir è morto. L’intera area interessata è stata delimitata con il nastro bianco e rosso.

Chi era Abderrahim Fakir

Secondo SkyTg24 Abderrahim Fakir sarebbe stato già noto per precedenti di polizia. Ansa scrive che durante l’intervento il 43enne avrebbe iniziato a colpire la volante della polizia, e per questo motivo gli agenti avrebbero fatto ricorso allo spray al peperoncino.

Constatato il decesso, con una prima ipotesi che parla di malore, il corpo del 43enne è stato coperto con un lenzuolo bianco e protetto da un ombrellone. Nel frattempo – scrive Repubblica – un centinaio di persone, tra residenti e passanti, si è riunito intorno al luogo della tragedia.

Disposta l’autopsia

Il Corriere della Sera scrive che il corpo di Abderrahim Fakir è stato portato via intorno alle 16:30 e per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso è stata disposta l’autopsia.

Secondo le prime dichiarazioni dei parenti, l’uomo sarebbe stato affetto da alcuni problemi di salute non meglio specificati. In rete sarebbe già comparso un video che documenterebbe la colluttazione tra il 43enne e gli agenti intervenuti dopo la chiamata.