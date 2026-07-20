Abderrahim Fakir morto ammanettato a terra a Bologna, FdI e Lega con i poliziotti: insorgono le opposizioni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Monta il caso politico sulla morte di Abderrahim Fakir, l’uomo deceduto a Bologna dopo essere stato ammanettato da due poliziotti. Il 43enne di origine marocchina ha perso la vita durante un intervento della polizia, che l’aveva fermato in stato di agitazione. L’episodio ha scatenato la reazione delle opposizioni, che annunciano interrogazioni per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mentre FdI e Lega si schierano con gli agenti.

La morte di Abderrahim Fakir a Bologna

Fakir è morto nel pomeriggio di domenica 19 luglio nel corso di un controllo della polizia, chiamata nel quartiere Pilastro di Bologna dai residenti perché l’uomo avrebbe dato in escandescenze.

L’intervento è stato ripreso in un drammatico video in cui si sente il 43enne urlare “basta, aiuto” mentre è in manette e bloccato a terra, fino a perdere i sensi sotto gli occhi degli agenti e di alcuni soccorritori della Croce rossa.

ANSA

Le indagini

Secondo quanto ricostruito e riportato da Ansa, i due poliziotti intervenuti sul posto hanno prima spruzzato lo spray al peperoncino su Fakir e poi lo hanno bloccato a terra tenendogli i polsi dietro la schiena con le ginocchia nel tentativo di ammanettarlo.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto è stata disposta l’autopsia sul corpo e aperta un’indagine. La questura di Bologna ha fatto sapere che le “bodycam dei poliziotti verranno subito messe a disposizione del pm” Domenico Ambrosino, mentre l’Ausl di Bologna ha comunicato in una nota di aver disposto “l’istituzione di una indagine interna” per raccogliere “tutte le informazioni possibili” sull’intervento dei volontari della Croce rossa, già sentiti in questura.

Le reazioni della politica: FdI e Lega difendono i poliziotti

La morte di Abderrahim Fakir ha provocato le reazioni dei partiti di opposizione, che hanno parlato di “immagini angoscianti” e chiedono di fare luce sull’episodio annunciando di voler chiamare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a riferire in Parlamento.

Secondo il co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, le immagini del fermo del 43enne “ci fanno rivivere altri episodi visti in giro per il mondo, a proposito di questa tecnica che la polizia usa per immobilizzare una persona, premendo il ginocchio sulla testa. Non era una persona che rappresentava una minaccia, non c’era alcuna ragione che potesse far credere che la situazione degenerasse”.

Intervistato da Repubblica, il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia ha commentato dopo aver visto il video che “verità e giustizia contano più della propaganda, va fatta immediata chiarezza come chiedono il sindaco Matteo Lepore e il presidente Michele de Pascale. Quando una persona perde la vita durante un intervento delle forze dell’ordine è il silenzio rispettoso e la fiducia nelle istituzioni che fanno la differenza e ci qualificano”.

Ad annunciare interrogazioni parlamentari sono stati il segretario di +Europa Riccardo Magi e la senatrice di Avs Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che ha sottolineato come “a una richiesta d’aiuto si è risposto con la forza. Mi auguro che non sia l’ennesimo caso, come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi”.

In serata è arrivata la risposta del capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, che parla di un “intervento condotto con professionalità e modalità consone da parte delle forze dell’ordine”.

“I poliziotti hanno fatto il loro dovere. Giù le mani dalla polizia” la dichiarazione arrivata dalla Lega.