Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi

Emergono nuovi elementi dall’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio nel cosiddetto boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un’operazione antidroga da parte della polizia. Al centro degli accertamenti della Procura sono finite le condotte dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, attualmente indagato per omicidio volontario, il quale avrebbe mentito ad altri agenti. Il poliziotto avrebbe infatti riferito di aver chiamato i soccorsi quando il 28enne era a terra agonizzante dopo il colpo alla testa, ma in realtà non l’avrebbe fatto.

Mansouri ucciso a Rogoredo, ritardo nei soccorsi: cosa è emerso

Dagli interrogatori dei quattro agenti coinvolti, ascoltati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, sarebbe emerso che la richiesta di intervento al 118 non fu inoltrata nell’immediatezza dei fatti. Al contrario, la chiamata sarebbe partita soltanto oltre 20 minuti dopo che il giovane era già a terra in condizioni gravissime.

I poliziotti avrebbero riferito agli inquirenti di non aver svolto alcun ruolo diretto nell’esplosione del colpo e di aver lasciato la gestione delle fasi successive proprio a Cinturrino, considerato il più esperto del gruppo anche per una maggiore anzianità di servizio.

Le versioni dei vari agenti convergerebbero dunque sull’ipotesi che sia stato l’assistente capo a coordinare gli interventi immediatamente successivi. Al netto di alcune differenze di versione legate alla posizione di ciascuno al momento dei fatti. Un agente si trovava ad esempio nelle immediate vicinanze dello sparo, mentre gli altri sarebbero arrivati successivamente.

Legittima difesa e pistola a salve, lo stato delle indagini

Un altro punto chiave dell’indagine riguarda la presenza di una replica di pistola a salve rinvenuta sulla scena. In un primo momento, Carmelo Cinturrino aveva parlato di legittima difesa, sostenendo che Abderrahim Mansouri fosse armato.

Tuttavia la ricostruzione della Procura, basata anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, ipotizza che l’arma possa essere stata collocata successivamente sul luogo dell’intervento.

In particolare, l’agente che si trovava più vicino a Cinturrino al momento dello sparo si sarebbe allontanato per raggiungere il commissariato Mecenate, facendo poi ritorno con una borsa di cui gli altri colleghi avrebbero dichiarato di ignorare il contenuto.

L’ipotesi investigativa è che Mansouri non avesse mai impugnato alcuna arma, circostanza che metterebbe in discussione la tesi della legittima difesa avanzata nelle prime fasi.

La telefonata prima dello sparo: “Scappa, c’è la polizia”

Nel corso delle indagini è stato inoltre accertato che il 28enne si trovava al telefono con un’altra persona pochi istanti prima di essere colpito. L’interlocutore, ritenuto un presunto pusher, lo avrebbe avvisato della presenza delle forze dell’ordine invitandolo a fuggire.

Una chiamata effettuata poco dopo sarebbe però rimasta senza risposta. Secondo gli inquirenti, proprio da quel momento sarebbe partito l’intervallo di circa 23 minuti prima dell’effettiva richiesta di intervento sanitario. Un ritardo ritenuto ora centrale per le contestazioni di omissione di soccorso.

L’inchiesta prosegue per chiarire l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità penali legate alla gestione dell’operazione nel boschetto di Rogoredo.

Il commento del ministro Piantedosi

Sulle indagini sul caso di Rogoredo è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sono compiaciuto che la polizia sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno“, ha dichiarato.

Piantedosi ha sottolineato l’importanza di “saper dare la migliore risposta a chiunque metta in dubbio la capacità di poter fare chiarezza anche al proprio interno. Poi noi accetteremo con assoluta serenità quello che emergerà”.