Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo, poliziotto indagato per omicidio: "Era in borghese, si è spaventato"

Un 28enne marocchino, Abderrahim Mansouri, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa esploso da circa 30 metri nel quartiere Rogoredo, alla periferia di Milano. A sparare è stato un poliziotto di circa 40 anni, ora indagato per omicidio, con oltre vent’anni di servizio e da tempo in forza al commissariato Mecenate. L’agente era impegnato in un’operazione antidroga in un’area da anni segnalata per degrado e spaccio.

L’agente ha sparato a una sagoma perché “spaventato”: cosa è successo

La pattuglia era composta da quattro agenti in borghese e due colleghi della volante in divisa a supporto.

L’obiettivo dei controlli era un gazebo gestito, secondo gli atti, da un 28enne del Bangladesh, irregolare in Italia e con precedenti, poi arrestato per spaccio.

Percorrendo una strada sterrata che costeggia da un lato la tangenziale e dall’altro i binari ferroviari, i poliziotti si sono ritrovati all’improvviso una sagoma di fronte, a distanza di circa 30 metri.

Secondo il racconto riferito agli inquirenti, in quell’istante l’agente indagato e un collega si staccano dal gruppo e si avvicinano alla sagoma.

Entrambi, secondo le versioni rese, si sono qualificati e hanno intimato: “Alt, polizia”. Una frase che, nel cosiddetto “boschetto”, di solito basta a far fuggire gli spacciatori.

Mansouri, invece, non scappa. Avrebbe anzi estratto una pistola, rivelatasi poi una riproduzione di una Beretta calibro 92.

In una frazione di secondo, il poliziotto reagisce, estrae l’arma di ordinanza e spara un unico colpo che raggiunge il 28enne alla testa, uccidendolo.

“Ho mirato alla sagoma”, ha dichiarato il poliziotto al pm Giovanni Tarzia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha disposto l’autopsia.

Nessuna telecamera in zona: lo stato delle indagini

Un vincolo importante per chi indaga è l’assenza di telecamere nell’area e di bodycam indossate dagli agenti. Elementi che, al momento, non consentono riscontri oggettivi sulla dinamica.

Gli altri cinque poliziotti in servizio nel “boschetto della droga” di Rogoredo hanno tutti confermato la versione del collega.

Addosso alla vittima sarebbero stati trovati piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti. Anche la persona arrestata poco prima della sparatoria è stata ascoltata come testimone.

La posizione dell’avvocato del poliziotto: “È ancora scosso”

“Comunque ha tolto una vita. È ancora rintronato”. Così l’avvocato Pietro Porciani descrive lo stato del poliziotto indagato.

Il legale ha assistito l’agente nel corso dell’interrogatorio in Questura, durato circa un’ora. Secondo quanto riferito l’agente, con almeno vent’anni di servizio, era profondamente scosso dopo l’accaduto.

“Si è visto puntare l’arma contro e si è spaventato“, ha spiegato Porciani, sottolineando il contesto di forte tensione in cui è maturato l’intervento.

Chi era Abderrahim Mansouri

Abderrahim Mansouri ha diversi precedenti per droga, resistenza, rapine e ha trascorso un periodo anche in una comunità.

Il 28enne era membro del clan marocchino dei Mansouri, gestore dei cosiddetti “cavallini”, nome gergale con cui vengono chiamati i piccoli spacciatori attivi nel “boschetto di Rogoredo”.

Secondo gli investigatori, Abderrahim era quasi al vertice dell’organizzazione di famiglia, finita nel mirino degli inquirenti qualche anno fa.

Il precedente di Abderrahim Mansouri

Secondo fonti investigative, nel 2016 Mansouri era già stato protagonista di un altro episodio di violenza avvenuto durante un’operazione antidroga nel boschetto di Rogoredo.

Il 28 agosto di dieci anni fa in via Orwell, uno degli snodi principali dello spaccio nella zona sud-est di Milano, una pattuglia di carabinieri ferma un gruppo di pusher.

Tra loro c’è anche Mansouri, descritto nei rapporti dell’epoca come uno degli spacciatori più esperti e conosciuti dell’area.

Alla vista dei militari, il 28enne tenta la fuga. Scavalca una rete di recinzione nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma viene raggiunto da un carabiniere.

È in quel momento che la situazione degenera. Mansouri reagisce con violenza, colpendo il militare con calci e pugni. Non solo: nel corso della colluttazione, tenta anche di sfilargli la pistola di ordinanza.

L’intervento degli altri militari permette di bloccare e arrestare il 28enne. Mansouri viene quindi portato in caserma e indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Questo precedente, ora riemerso nelle ore successive alla morte del 28enne, viene valutato dagli inquirenti come elemento di contesto, senza incidere direttamente sull’accertamento delle responsabilità nell’episodio avvenuto il 26 gennaio.

La reazione del sindaco di Milano Beppe Sala

Il commento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non è tardato ad arrivare. In diretta radiofonica a Rtl 102.5, il primo cittadino ha detto:

“L’agente che ha sparato non l’ha fatto a bruciapelo, era a un po’ di metri, ha visto l’altro impugnare la pistola e ha sparato”.

Sala ha però evitato di schierarsi sul piano politico o giudiziario, respingendo l’idea di uno scudo penale automatico per le forze dell’ordine.

“Nessuno di noi sia giudice, bisogna capire bene la dinamica e le responsabilità. Il poliziotto che ha sparato aveva esperienza eppure queste cose succedono“, ha concluso.

La reazione del governatore della Lombardia Attilio Fontana

Di segno opposto invece l’intervento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale concorda con Sala sulla necessità di verificare bene la dinamica dell’episodio.

“Mi sembra di poter dire che sicuramente si deve dare una tutela ai nostri poliziotti. Anche perché, dalle descrizioni che vengono fatte dell’evento, sembrerebbe un caso di legittima difesa“, ha però sottolineato il governatore.

“Poi i magistrati faranno il loro lavoro“, ha aggiunto, sottolineando come la valutazione finale spetti esclusivamente alla Procura.

La reazione di Matteo Salvini

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini, il quale prende apertamente posizione a favore del poliziotto indagato.

“Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve)”, ha scritto il ministro su X.

Poi l’affondo: “Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario. Tutto sbagliato! Io sto col poliziotto”.

Il leader della Lega collega poi il caso al pacchetto sicurezza annunciato dal governo. “Nel nuovo pacchetto sicurezza abbiamo previsto una norma che eviti che gli agenti vengano automaticamente indagati dopo essersi difesi”, afferma anticipando una modifica normativa.

Cos’è e come funziona lo scudo penale per le forze dell’ordine

Intanto la maggioranza di governo sta lavorando alla legge sul cosiddetto “scudo penale” per le forze dell’ordine, il quale intende evitare l’iscrizione d’ufficio nel registro degli indagati per “chi agisce nell’adempimento del dovere o nell’uso legittimo delle armi”.

La norma, contenuta nel nuovo pacchetto sicurezza, varrebbe dunque per agenti e militari ma anche per privati cittadini che invochino una causa di giustificazione per aver adoperato armi contro qualcuno.

Il disegno di legge dovrebbe essere esaminato in Consiglio dei ministri a inizio febbraio. Di seguito il passaggio dell’articolo 11 che si riferisce ai casi citati in questo articolo:

“Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le forze di polizia, è previsto che il pubblico ministero non provveda all’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato quando appare che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), disciplinando l’attività di indagine in presenza delle suddette scriminanti. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro”.

I promotori del testo sottolineano che il vero obiettivo è “rafforzare le tutele complessive della cittadinanza e non creare un salvacondotto per nessuna categoria”.

Non si tratterebbe dunque di limitazioni o interferenze della politica nelle attività della magistratura, ma di un intervento volto a “evitare automatismi”.

Il successivo articolo 12 introduce poi la “tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.