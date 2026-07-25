Abderrhaim Fakir morto a Bologna, avvocato Fabio Anselmo duro dopo l'autopsia: "È un Altro caso Aldrovandi"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia Fakir, dopo i primi risultati emersi dall’autopsia, ha dichiarato che si è di fronte a un nuovo caso Aldrovandi. Abderrhaim Fakir è morto al quartiere Pilastro di Bologna, dopo un intervento della polizia. La vicenda è diventata anche oggetto di scontro politico. Le parole di Anselmo sono arrivate dopo quelle del ministro Piantedosi che ha difeso l’operato degli agenti.

Abderrhaim Fakir morto a Bologna: l’avvocato Fabio Anselmo commenta i risultati dell’autopsia

“I risultati dell’autopsia parlano chiaro: asfissia posturale traumatica violenta, con segni di infiltrazione emorragica sul dorso. Polmoni pieni di sangue, questo è ciò che è già emerso durante le prime operazioni peritali autoptiche”, ha dichiarato l’avvocato Anselmo in un video diffuso dall’ANSA.

“Polmoni pieni di sangue: credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? Legittimo? Adeguato? Siamo di fronte, come avevo previsto, a un nuovo caso Magherini, a un nuovo caso Aldrovandi, a un nuovo caso Rasman, a un nuovo caso Sapir”, ha concluso il legale.

ANSA

Le dichiarazioni del ministro Piantedosi

Le parole dell’avvocato Anselmo sono arrivate dopo quelle di Piantedosi, che a La7 ha detto: “I poliziotti si sono approcciati con sensibilità e delicatezza date le circostanze”.

“Credo che ci sia stata tutta l’attenzione e l’equilibrio e la ponderatezza che servono in questi casi. Aspettiamo le indagini della magistratura, ma credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori”, ha aggiunto il ministro.

Anselmo contro il ministro: “Interferenze mai viste prima”

“Questo è diventato un caso di Stato dove il governo ha deciso che Fakir doveva morire così e va bene così“, ha detto ancora l’avvocato Anselmo, secondo il quale le dichiarazioni di alcuni tra i più alti esponenti dell’esecutivo rappresenterebbero una vistosa interferenza nell’inchiesta della Procura di Bologna.

“Leggo che, oltre agli interventi del ministro Salvini e della premier Meloni, dopo le sfilate in questura di Bologna, dove sono state affidate le indagini, niente meno che il ministro Piantedosi dice di essere sicuro che ci sia stata tutta l’attenzione, l’adeguatezza e la ponderatezza nell’operato degli agenti”, ha aggiunto il legale, come riportato da LaPresse.

E ancora, ha continuato dicendo che “forse sarebbe il caso che il ministro Piantedosi frequentasse la scuola di polizia di Pescara, dove da vent’anni viene insegnato come quella manovra deve essere fatta e come non deve essere fatta, perché è molto pericolosa“.

Per Anselmo, “questo non è altro che un’interferenza ancora nella magistratura. È letteralmente grottesco tutto l’impegno che l’autorità giudiziaria e noi stiamo mettendo in questo procedimento, già reso impossibile dallo scudo penale, quando ogni giorno un esponente del governo assolve gli agenti. Non ho mai visto interferenze così pesanti nell’azione giudiziaria”.