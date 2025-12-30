Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per l’Italia centro-meridionale, in particolare per le regioni di Abruzzo e Molise, a partire dalla serata di martedì 30 dicembre. L’allerta riguarda l’arrivo di venti forti e burrasca dai quadranti nord-orientali, un calo delle temperature e la possibilità di deboli nevicate a quote collinari, soprattutto lungo il versante Adriatico centrale. L’avviso si estende successivamente anche a Puglia, Basilicata e Calabria, con particolare attenzione ai settori ionici di quest’ultima. Il fenomeno potrebbe causare mareggiate sulle coste esposte e criticità idrogeologiche e idrauliche.

Un’area di bassa pressione sull’Europa orientale sta convogliando masse d’aria fredda dai Balcani verso il Mediterraneo centrale. Questo scenario meteorologico sta determinando una rapida intensificazione della ventilazione sull’Italia centro-meridionale, accompagnata da un sensibile abbassamento delle temperature e dalla possibilità di nevicate a quote collinari, in particolare lungo il versante Adriatico centrale.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’obiettivo è quello di informare tempestivamente la popolazione e le autorità locali sulle possibili criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi nelle prossime ore. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito ufficiale del Dipartimento

Le previsioni meteo delle prossime ore

Secondo le ultime previsioni, dalla serata di martedì 30 dicembre si assisterà a un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche su Abruzzo e Molise, in particolare sui settori costieri. Qui sono attesi venti nord-orientali da forti a burrasca, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Nel corso delle ore successive, il peggioramento si estenderà anche a Puglia, Basilicata e Calabria, con particolare attenzione ai settori ionici di quest’ultima regione. In queste aree, la ventilazione intensa potrebbe causare ulteriori disagi, soprattutto in prossimità delle zone costiere.

Le temperature sono previste in sensibile diminuzione, con la possibilità di deboli nevicate a quote collinari lungo il versante Adriatico centrale. Questo scenario potrebbe creare difficoltà alla circolazione stradale e disagi per la popolazione residente nelle aree interne e collinari.

Le regioni maggiormente coinvolte

L’avviso della Protezione Civile riguarda in prima battuta le regioni di Abruzzo e Molise, dove si attendono i fenomeni più intensi già dalla serata di martedì 30 dicembre. Successivamente, l’allerta si estende anche a Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici.

Le coste adriatiche e ioniche saranno le più esposte al rischio di mareggiate, mentre le zone collinari potrebbero essere interessate da nevicate anche a bassa quota. Le autorità locali sono state allertate per predisporre eventuali misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

