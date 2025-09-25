Abu Mazen e l'appello a riconoscere la Palestina a "tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto": il motivo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Rigettiamo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che non rappresentano le azioni del popolo palestinese”. Lo ha detto Abu Mazen, leader dell’Autorità nazionale palestinese, in collegamento con l’Assemblea Generale dell’Onu. Abu Mazen ha chiesto il riconoscimento dello Stato di Palestina a “tutti gli Stati che non l’hanno ancora fatto”: la legittimazione unanime porterebbe Israele al completo isolamento, e Tel Aviv troverebbe maggiori impedimenti nell’estirpare le terre ai palestinesi; inoltre, la Palestina diverrebbe a tutti gli effetti Stato membro dell’Onu.

L’appello di Abu Mazen

Il 25 settembre Abu Mazen, leader dell’Autorità nazionale palestinese, è intervenuto in collegamento con l’Assemblea Generale dell’Onu per invitare gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina.

Nel farlo, Abu Mazen si è detto pronto “a governare e a lavorare con il presidente Donald Trump, la Francia, l’Arabia Saudita e l’Onu a un piano di pace” e ha condannato Israele per aver “imposto un assedio soffocante a un intero popolo”, un “genocidio” contro il quale “non può esserci giustizia se la Palestina non viene liberata”.

IPA Abu Mazen chiede che gli Stati membri dell’Onu che non l’hanno ancora fatto riconoscano lo Stato di Palestina

Israele va condannato per i “suoi crimini di guerra e contro l’umanità” e sta scrivendo uno dei “capitoli peggiori della storia”, ha detto Abu Mazen.

Nell’invitare gli Stati membri a riconoscere la Palestina, il leader dell’autorità nazionale palestinese ha detto: “A nome del popolo palestinese esprimo gratitudine verso tutti i Paesi che l’hanno fatto”.

La presa di distanza da Hamas

Secondo la disinformazione dei leader filo-sionisti, chiunque chieda il riconoscimento della Palestina e chiunque critichi Israele è allineato alle ideologie antisemite e a favore di Hamas. Ciò Abu Mazen lo respinge e dichiara che Hamas non avrà alcun ruolo nell’amministrazione a Gaza.

“Rigettiamo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, che non rappresentano le azioni del popolo palestinese”, e “rigettiamo l’antisemitismo”. L’obiettivo è “mettere fine all’occupazione e raggiungere la pace”.

Il motivo dell’appello per la Palestina

Se tutti gli Stati membri dell’Onu riconoscessero la Palestina, Israele si ritroverebbe isolata e con maggiori difficoltà di spingere all’allontanamento del popolo palestinese dalle proprie terre. Oggi la Palestina è solo uno Stato osservatore permanente e non gode di alcun potere decisionale rispetto agli altri Paesi.

Il suo ingresso nell’Onu declasserebbe Israele a Stato occupante che viola la sovranità di uno Stato riconosciuto, con tutto ciò che ne conseguirebbe.