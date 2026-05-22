Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo tedesco, ricercato a livello internazionale per violenza sessuale, è stato arrestato a Rimini nel pomeriggio del 20 maggio. L’arresto è stato eseguito dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo che il soggetto è stato individuato in un hotel di Bellaria. L’uomo era destinatario di un mandato di cattura internazionale per un episodio avvenuto in Canada ai danni di una ragazza appartenente al suo gruppo musicale.

Le informazioni fornite dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio del 20 maggio, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata nel controllo del territorio, è stata inviata dalla Sala Operativa presso un hotel di Bellaria. La segnalazione riguardava la presenza di un uomo tedesco, già noto alle forze dell’ordine per essere destinatario di una cattura internazionale.

Giunti presso la struttura ricettiva, gli agenti hanno immediatamente individuato il soggetto segnalato. Dopo averlo identificato, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno confermato la sua corrispondenza con la persona ricercata a livello internazionale. L’uomo risultava infatti essere il presunto autore di una violenza sessuale commessa in Canada ai danni di una giovane donna, componente del suo gruppo musicale.

Le fasi successive all’arresto

Dopo l’identificazione e la conferma della sua identità, il cittadino tedesco è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Rimini. Successivamente, è stato trasferito alla Casa Circondariale, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’operazione si è svolta nel pieno rispetto delle procedure previste per i casi di cattura internazionale.

ANSA