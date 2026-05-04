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Due arresti domiciliari e oltre 2 milioni di euro sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Taranto. Due coniugi di Manduria sono stati accusati di aver abusato dello stato di infermità mentale di un anziano che assistevano, appropriandosi progressivamente dei suoi beni. L’indagine, avviata dopo la denuncia del nipote della vittima nel luglio del 2023, ha portato alla luce una serie di reati aggravati e una truffa ai danni di altri due anziani.

Due arresti a Manduria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Taranto ha dato esecuzione al provvedimento di arresti domiciliari nei confronti dei due coniugi residenti a Manduria.

Gli investigatori hanno ricostruito come, negli ultimi anni di vita dell’anziano, i due abbiano progressivamente approfittato della sua vulnerabilità mentale, inducendolo a trasferire a loro favore ingenti patrimoni.

Le accuse della Procura e i reati contestati

La Procura della Repubblica di Taranto ha contestato ai due coniugi, in concorso tra loro, i reati di circonvenzione d’incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e appropriazione indebita aggravata.

Alla donna è stata inoltre attribuita l’accusa di truffa aggravata, commessa con abuso di relazioni domestiche, ai danni di altri due anziani coniugi, sorella e cognato della prima vittima, ormai deceduta.

L’origine dell’indagine: la denuncia del nipote

Le indagini sono partite dopo il decesso dell’anziano, quando il nipote ha presentato una denuncia nel luglio 2023.

Da quel momento, gli agenti della Mobile tarantina e del commissariato di Manduria hanno avviato approfonditi accertamenti patrimoniali e investigativi, che hanno permesso di ricostruire il progressivo trasferimento dei beni della vittima ai due indagati.

La ricostruzione dei fatti e i beni sottratti

La vittima, affidata alle cure della donna dal 2019, è stata indotta a cedere progressivamente il proprio patrimonio ai due coniugi. Gli accertamenti patrimoniali hanno documentato l’appropriazione indebita di almeno 85mila euro, l’estinzione di 156 buoni fruttiferi per un importo superiore a 1.200.000 euro e ulteriori 33 buoni fruttiferi cointestati con i nipoti della vittima, per un valore nominale superiore a 700mila euro.

Complessivamente, il valore dei beni sottratti supera i 2 milioni di euro e comprende somme di denaro, strumenti finanziari, terreni e immobili.

Le perizie e i dubbi sulle firme

Per accertare la responsabilità dei due coniugi, gli investigatori hanno fatto ricorso anche a perizie grafologiche. Le analisi hanno sollevato dubbi sia sulla lucidità dell’89enne al momento delle sottoscrizioni, sia sull’autenticità di alcune firme, che potrebbero essere state falsificate.

Attualmente, i due coniugi si trovano agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi giudiziari. La vicenda ha scosso la comunità di Manduria, dove la coppia era conosciuta per il ruolo di assistenti dell’anziano. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli e verificare se vi siano altri casi simili.

IPA