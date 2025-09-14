Abusano di una 12enne a Sulmona e diffondono il video delle violenze su WhatsApp, 18enne e 14enne indagati

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un quattordicenne e un diciottenne hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp. È accaduto a Sulmona, in provincia de L’Aquila in Abruzzo. I due sono stati indagati dalla Procura con l’accusa di violenza sessuale aggravata e revenge porn. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il racconto della giovane vittima ai genitori a far scattare le indagini.

Abusano e filmano una dodicenne

La vicenda è riportata dalle testate Il Messaggero e Il Centro. I carabinieri si sono presentati nelle case dei due indagati che sono accusati di aver compiuto atti e violenze sessuali nei confronti di una ragazzina di appena dodici anni.

La giovane sarebbe stata abusata sessualmente e ricattata con foto e video per ottenere altre prestazioni e perché non parlasse.

Sulmona, il luogo dove sarebbero avvenuti gli abusi sulla dodicenne

Quando i video sono cominciati a circolare sulle chat di Whatsapp, la dodicenne ha deciso di raccontare tutto ai genitori e di denunciare i due ragazzi che, prima della violenza, considerava come amici stretti.

Il blitz e i video

Grazie alla denuncia, è scattata l’indagine della procura dei Minori de L’Aquila e quella della Repubblica del tribunale di Sulmona che hanno ordinato il blitz.

I militari del nucleo operativo della compagnia di Sulmona hanno sequestrato telefoni, tablet, computer e memorie digitali dei due indagati con l’obiettivo di trovare tracce e prove di quanto raccontato dalla vittima che, oltre alla violenza sessuale e al ricatto, avrebbe subito anche minacce e vessazioni.

La vicenda è andata avanti fino a luglio 2025, quando un video di pochi secondi, che mostrava la vittima in atteggiamenti espliciti con uno dei due indagati, è finito sulle chat di altri adolescenti.

Oltre alla testimonianza della dodicenne, sarebbero stati trovati anche i video che i due avrebbero girato e fatto girare.

Secondo l’accusa, questo materiale darebbe stato usato per chiedere prestazioni sessuali a più riprese.

Attivata rete di assistenti sociali e psicologi

Sempre come riporta Il Messaggero, un perito nominato dagli inquirenti si occuperà di esaminare il materiale sequestrato ai due indagati.

Intanto è stata attivata la rete dell’assistenza sociale e degli psicologi che dovranno assistere a tutte le fasi dell’inchiesta. La vittima potrebbe essere sentita a breve con un interrogatorio protetto.