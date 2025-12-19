Abusi dai compagni a scuola nelle Madonie vicino Palermo, il racconto dell'11enne e la denuncia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un bambino di 11 anni avrebbe subito abusi da parte di compagni di scuola in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo. La famiglia ha presentato denuncia e la Procura per i minorenni ha avviato un’indagine. Gli accertamenti medici avrebbero riscontrato lesioni compatibili con violenze sessuali. Gli inquirenti valutano l’ipotesi di bullismo degenerato in abusi e stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

La denuncia per abusi e l’indagine della Procura di Palermo

Un bambino di 11 anni avrebbe subito abusi da parte di un gruppo di ragazzi che frequentano il suo stesso istituto scolastico. L’episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi in un paese delle Madonie, in provincia di Palermo, all’esterno della scuola media frequentata dalla vittima.

La famiglia ha presentato denuncia e sull’accaduto sta indagando la Procura per i minorenni di Palermo, guidata da Claudia Caramanna. La vicenda presenta ancora diversi aspetti da chiarire, con gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, gli aggressori sarebbero coetanei o poco più grandi dell’11enne e frequenterebbero lo stesso istituto scolastico. L’aggressione denunciata sarebbe avvenuta fuori dall’edificio scolastico, ma le indagini stanno verificando se vi siano stati episodi precedenti anche all’interno della scuola. Gli accertamenti sono affidati alla polizia giudiziaria incaricata dalla Procura per i minorenni.

Il racconto del bambino e gli accertamenti sanitari

Un punto centrale dell’indagine è rappresentato dal racconto della vittima. Il bambino, rientrato a casa subito dopo l’episodio, avrebbe confidato alla madre quanto accaduto. I genitori, notando segni evidenti sul corpo del figlio, hanno deciso di accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Termini Imerese.

Qui i sanitari hanno attivato i protocolli previsti per i casi di sospetta violenza sessuale. Secondo quanto riferito da Repubblica, le visite mediche e gli esami effettuati avrebbero riscontrato lesioni compatibili con la tipologia di abusi denunciati. Dopo alcune ore di osservazione, il bambino è stato dimesso ed è rientrato a casa con la famiglia.

Nella giornata di oggi – venerdì 19 dicembre – la procuratrice Caramanna dovrebbe ascoltare l’11enne alla presenza di uno psicologo, come previsto dal protocollo del “codice rosso”. L’audizione servirà ad approfondire quanto già riferito dai genitori alle Forze dell’Ordine e a raccogliere elementi utili per l’indagine.

Le ipotesi investigative

Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi che quanto denunciato possa rientrare in dinamiche di bullismo degenerato in abusi sessuali.

Sarà soprattutto l’audizione protetta dell’11enne, prevista con il supporto di uno psicologo secondo il protocollo del “codice rosso”, a chiarire se l’episodio sia stato isolato o se vi siano stati comportamenti reiterati nel tempo.

La polizia giudiziaria, su delega della Procura per i minorenni di Palermo, sta inoltre cercando di identificare con precisione il numero dei presunti responsabili e il ruolo di ciascuno. Un altro punto da accertare riguarda l’eventuale esistenza di episodi precedenti, anche all’interno dell’ambiente scolastico, non ancora emersi o segnalati.