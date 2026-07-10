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Un agricoltore di Cuneo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale su minore a seguito di una condanna definitiva. L’uomo, titolare di un’azienda agricola, è stato riconosciuto colpevole di gravi abusi commessi tra il 2001 e il 2020 ai danni delle figlie e di un nipote. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi dopo l’emissione di un ordine di carcerazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il caso a Cuneo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto origine nel 2020, quando una giovane donna si è presentata in Questura per denunciare una lunga serie di maltrattamenti subiti da lei e dalla sorella, iniziati quando entrambe erano ancora bambine.

La denuncia ha portato la II Sezione della Squadra Mobile di Cuneo, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale locale, ad avviare accertamenti approfonditi.

Le modalità investigative

Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini utilizzando sia metodi tradizionali che attività tecniche, riuscendo così a raccogliere elementi fondamentali per la ricostruzione dei fatti e per l’accertamento delle responsabilità.

Gli accertamenti hanno permesso di documentare una situazione di maltrattamenti protrattasi per quasi 20 anni, oltre a episodi di violenza sessuale nei confronti di un nipote minorenne.

La condanna e l’arresto

Il Tribunale di Torino ha condannato in via definitiva l’agricoltore per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Dopo la conclusione dell’iter processuale, l’Autorità Giudiziaria ha emesso un ordine di carcerazione, diventato esecutivo nei giorni scorsi.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile di Cuneo e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso una struttura detentiva.

La pena da scontare

L’agricoltore, titolare di un’azienda agricola nel comune di residenza, dovrà scontare una pena residua di 6 anni e 4 mesi di reclusione, su una condanna complessiva di 7 anni e 2 mesi.

L’arresto rappresenta l’epilogo di una vicenda giudiziaria che ha avuto inizio con la coraggiosa denuncia di una delle vittime e si è conclusa con il riconoscimento delle responsabilità dell’uomo per i gravi fatti contestati.

IPA