Abusi su 17enne al parco a Milano, si salva col segnale antiviolenza: fermato un 30enne

Una ragazza di 17 anni avrebbe subito palpeggiamenti e abusi da uno sconosciuto in un parco vicino Milano, ma è riuscita a salvarsi richiamando l’attenzione di una passante facendo il segnale antiviolenza (Signal for Help). Fermato un 30enne nordafricano, accusato di violenza sessuale.

Abusi su una 17enne al parco: cosa è successo a Milano

A ricostruire la vicenda è TgCom24: tutto ha avuto inizio quando la ragazza, dopo essere caduta in strada alla fermata del bus tra Cologno e Vimodrone, nel Milanese, è stata soccorsa da un 30enne nordafricano. L’uomo si è offerto di accompagnarla alla stazione ferroviaria, dove era diretta, ma prima l’ha invitata a sedersi su una panchina in un parco lì vicino.

Proprio sulla panchina sarebbero iniziate le violenze e i palpeggiamenti, con la 17enne che è rimasta impietrita senza avere la forza e il coraggio di fuggire. La giovane, però, è riuscita a catturare l’attenzione di una ragazza che abita in zona e che passava di lì, facendo il segnale antiviolenza (con le dita della mano che si chiudono sul pollice).

I fatti si sono svolti su una panchina in un parco vicino alla fermata del bus tra Cologno e Vimodrone, nel Milanese.

La passante, resasi conto di quanto stava accadendo, ha avvertito il padre: è stato lui a chiamare i carabinieri.

Fermato un 30enne nordafricano

Nonostante l’arrivo dei carabinieri, il 30enne è riuscito ad allontanarsi.

L’uomo è stato poi rintracciato in un appartamento a Cologno sud ed è stato fermato dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni, con l’accusa di violenza sessuale.

Con i militari, il 30enne si è difeso dichiarando che la ragazza fosse consensuale.

Signal for Help, cos’è e come funziona il segnale antiviolenza

Il Signal for Help è un gesto internazionale di richiesta di aiuto per le donne minacciate di violenza. Si esegue alzando la mano con il palmo rivolto verso l’interlocutore, piegando il pollice nel palmo della mano e chiudendo le altre quattro dita su di esso.

È stato ideato dalla Canadian Women’s Foundation durante il lockdown per il Covid del 2020 per arginare i casi di violenza domestica. Da allora, anche grazie ai social, si è diffuso in tutto il mondo.

Nel marzo del 2021, l’associazione D.i.Re Donne in Rete contro la violenza aveva pubblicato un post per mettere in guardia le donne sul segnale antiviolenza, sottolineando l’importanza di rivolgersi ai centri antiviolenza e ricordando che esistono i numeri utili da chiamare in caso di emergenza 112 e 1522.