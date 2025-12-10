Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un sequestro preventivo dei Carabinieri Forestale del NIPAAF di Grosseto, dove un terreno agricolo è stato trasformato in un deposito di rifiuti da parte di un’impresa edile. L’area, originariamente destinata alla coltivazione, è stata recintata e utilizzata per lo stoccaggio non autorizzato di materiali anche pericolosi.

Intervento dei Carabinieri Forestale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del NIPAAF di Grosseto sono intervenuti in località La Rugginosa, dove hanno scoperto che un’impresa edile aveva adibito un terreno agricolo a deposito di rifiuti. L’area, recintata e sottratta alla sua originaria funzione agricola, veniva utilizzata come rimessa per mezzi e magazzino di materiali, in violazione delle normative vigenti.

Rifiuti pericolosi e gestione illecita

L’impresa aveva accumulato nel tempo ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui materiali classificati come pericolosi: batterie al piombo per automezzi, involucri contenenti lana di roccia e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti dallo sgombero di locali domestici. Inoltre, sono stati rinvenuti numerosi big bag contenenti rifiuti misti. Tutto questo materiale era stoccato senza alcuna autorizzazione e senza le cautele previste per la gestione degli scarti.

Sequestro preventivo disposto dal GIP

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dell’area, ritenendo necessario intervenire per impedire che il reato potesse avere ulteriori conseguenze e per prevenire la compromissione dell’ambiente. Il provvedimento mira a tutelare la salute pubblica e a evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Destinazione d’uso del terreno violata

Oltre alla gestione illecita di rifiuti, i Carabinieri Forestale hanno accertato che il terreno, pur essendo classificato come agricolo e destinato alla coltivazione, veniva utilizzato come rimessa per mezzi e deposito di materiali da parte dell’impresa edile. Questa condotta rappresenta una violazione delle normative urbanistiche e ambientali, aggravando la posizione degli indagati.

