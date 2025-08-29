Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e oltre 664 grammi di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri ad Acate. Un uomo originario di Vittoria è stato fermato nella giornata di ieri all’interno di una serra agricola, dove sono stati rinvenuti stupefacenti e materiale per la coltivazione. L’intervento, condotto dai militari della Stazione di Acate insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11, è stato finalizzato al contrasto dei reati legati alle sostanze stupefacenti.

Operazione congiunta dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio mirato a contrastare la detenzione illecita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato un controllo presso una serra appartenente a un imprenditore agricolo di Vittoria, situata nel territorio di Acate. L’azione è stata condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, noto per la sua attività di monitoraggio nelle aree rurali più difficili da raggiungere.

Il controllo nella serra: scoperta la marijuana nascosta

Durante l’ispezione della struttura serricola, i Carabinieri hanno identificato il proprietario e hanno proceduto a un accurato controllo degli spazi. All’interno di un’area adibita a deposito attrezzi, sono stati trovati circa 664 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata. Oltre alla sostanza già lavorata, i militari hanno rinvenuto anche 11 piantine di marijuana in fase di crescita e 7 semi della stessa specie, presumibilmente destinati a future coltivazioni.

Perquisizione domiciliare: altra droga trovata in casa

Alla luce di quanto scoperto nella serra, i Carabinieri hanno deciso di estendere i controlli anche all’abitazione dell’uomo, identificato con le iniziali S.S. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 22 grammi di marijuana, confermando i sospetti degli investigatori sulla presenza di un’attività di detenzione illecita e possibile spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini: escluso l’uso personale, ipotizzato lo spaccio

Gli elementi raccolti durante l’operazione hanno portato i Carabinieri a ritenere che la quantità di droga sequestrata non potesse essere giustificata da un uso esclusivamente personale. Al contrario, la presenza di numerose piantine, semi e la suddivisione della sostanza hanno fatto ipotizzare una finalità di illecita cessione a terzi. Gli inquirenti hanno quindi contestato all’uomo il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, aggravato dalla presunta intenzione di spaccio.

L’arresto e la misura cautelare

Il vittoriese, fortemente indiziato di detenzione illecita di marijuana, è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. L’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida della misura adottata dai Carabinieri. Si ricorda che, come previsto dalla legge, nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, volta a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti nelle aree rurali della provincia di Ragusa. In particolare, il territorio di Acate e quello di Vittoria sono spesso oggetto di monitoraggio da parte dei Carabinieri, anche grazie alla collaborazione con reparti specializzati come lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia.

