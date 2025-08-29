NOTIZIE
Acate, serra agricola trasformata in centrale della marijuana: un arresto

Un vittoriese è stato arrestato ad Acate per detenzione e spaccio di marijuana dopo il sequestro di oltre 664 grammi di droga in serra e in casa.

È di un arresto e oltre 664 grammi di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri ad Acate. Un uomo originario di Vittoria è stato fermato nella giornata di ieri all’interno di una serra agricola, dove sono stati rinvenuti stupefacenti e materiale per la coltivazione. L’intervento, condotto dai militari della Stazione di Acate insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11, è stato finalizzato al contrasto dei reati legati alle sostanze stupefacenti.

Operazione congiunta dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio mirato a contrastare la detenzione illecita e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato un controllo presso una serra appartenente a un imprenditore agricolo di Vittoria, situata nel territorio di Acate. L’azione è stata condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, noto per la sua attività di monitoraggio nelle aree rurali più difficili da raggiungere.

Il controllo nella serra: scoperta la marijuana nascosta

Durante l’ispezione della struttura serricola, i Carabinieri hanno identificato il proprietario e hanno proceduto a un accurato controllo degli spazi. All’interno di un’area adibita a deposito attrezzi, sono stati trovati circa 664 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata. Oltre alla sostanza già lavorata, i militari hanno rinvenuto anche 11 piantine di marijuana in fase di crescita e 7 semi della stessa specie, presumibilmente destinati a future coltivazioni.

Perquisizione domiciliare: altra droga trovata in casa

Alla luce di quanto scoperto nella serra, i Carabinieri hanno deciso di estendere i controlli anche all’abitazione dell’uomo, identificato con le iniziali S.S. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 22 grammi di marijuana, confermando i sospetti degli investigatori sulla presenza di un’attività di detenzione illecita e possibile spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini: escluso l’uso personale, ipotizzato lo spaccio

Gli elementi raccolti durante l’operazione hanno portato i Carabinieri a ritenere che la quantità di droga sequestrata non potesse essere giustificata da un uso esclusivamente personale. Al contrario, la presenza di numerose piantine, semi e la suddivisione della sostanza hanno fatto ipotizzare una finalità di illecita cessione a terzi. Gli inquirenti hanno quindi contestato all’uomo il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, aggravato dalla presunta intenzione di spaccio.

L’arresto e la misura cautelare

Il vittoriese, fortemente indiziato di detenzione illecita di marijuana, è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. L’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida della misura adottata dai Carabinieri. Si ricorda che, come previsto dalla legge, nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, volta a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti nelle aree rurali della provincia di Ragusa. In particolare, il territorio di Acate e quello di Vittoria sono spesso oggetto di monitoraggio da parte dei Carabinieri, anche grazie alla collaborazione con reparti specializzati come lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia.

Carabinieri repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

