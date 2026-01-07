Acca Larentia, 4 militanti di GN aggrediti nell'anniversario della morte di Bigonzetti, Ciavatta e Recchioni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma sono stati aggrediti mentre affiggevano manifesti in ricordo della strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. Lo ha denunciato il presidente di GN Roma, Francesco Todde, dicendo che a compiere gli atti violenti è stato “un commando di più di 20 professionisti dell’odio politico”.

L’aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale Roma

“Denunciamo una gravissima aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale Roma, avvenuta questa notte a opera di un commando di più di 20 professionisti dell’odio politico, muniti di coltelli e persino radio per comunicare senza intercettazioni”, è quanto ha dichiarato Francesco Todde.

Il presidente di GN Roma ha spiegato che “i nostri ragazzi sono stati aggrediti con tanta violenza proprio mentre affiggevano manifesti in ricordo della strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1978. In quel giorno 2 militanti del Fronte della Gioventù, completamente sconosciuti a episodi violenti, furono uccisi a sangue freddo dal terrorismo rosso, seguiti da un altro per mano del Capitano dei Carabinieri Sivori, durante il raduno del FdG sul luogo dell’avvenimento”.

ANSA

Un momento della commemorazione in via Acca Larentia

“Il manifesto che abbiamo diffuso nella città per l’occasione – ha aggiunto – parla di libertà, ricordo, con l’obiettivo di poter ricordare come figli d’Italia tutti i ragazzi caduti in quegli anni di violenza infame, mentre non si combatteva una guerra ma l’odio politico portava al massacro di chi credeva nelle sue idee”.

“Oggi, un anno dopo il grande rumore fatto da certa stampa per un pericolo fascismo in Gioventù Nazionale, vogliamo la stessa attenzione per questa storia. Il nostro movimento non si è mai contraddistinto per azioni del genere, mai! Mai in più di 10 anni si è trovato un mostro militante colpevole di un attacco pianificato e violento per ragioni politiche. Al contrario, questo episodio si aggiunge alla lunga lista di aggressioni violente registrate ai danni di Gioventù Nazionale. Aspettiamo gli avvoltoi dell’editoria ‘illuminata’ al varco, se credete nella democrazia parlate anche di questo”, ha concluso.

La reazione dei politici

La notizia ha provocato la reazione dei politici di centrodestra. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa si è detto sconcertato dalla “notizia della vile aggressione avvenuta nella notte a Roma ai danni di quattro militanti di Gioventù Nazionale, attaccati da un commando di venti persone mentre affiggevano manifesti in ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano, in via Acca Larenzia nel 1978. Quanto avvenuto è inammissibile, siamo di fronte a un odio politico di estrema gravità, che condanno con fermezza”.

“Queste aggressioni non cancelleranno la memoria – ha aggiunto in un post sui social – né fermeranno chi, con coraggio e determinazione, continua a difendere il diritto al ricordo e alla libertà di espressione. A Gioventù Nazionale e ai giovani rimasti feriti va la mia sincera e affettuosa vicinanza, con l’auspicio che i responsabili vengano rapidamente individuati”.

In merito al ricordo della strage di Acca Larentia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di “una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità. Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. Ferite che hanno colpito famiglie, comunità, l’intero popolo italiano”. In un post su Facebook la premier ha continuato scrivendo:

Anche fatti recenti, in Italia e all’estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza. Quando il dissenso diventa aggressione, quando un’idea viene zittita con la forza, la democrazia perde. Sempre. Abbiamo il dovere di custodire la memoria e di ribadire con chiarezza che la violenza politica, in ogni sua forma, è sempre una sconfitta. Non è mai giustificabile. Non deve mai più tornare. Ricordare significa scegliere ogni giorno il rispetto, il dialogo e la convivenza civile, perché le idee forti non temono il confronto. L’Italia merita una vera e definitiva pacificazione nazionale. È questo l’impegno che dobbiamo a Franco, Francesco e Stefano – uccisi ad Acca Larenzia – a tutte le vittime di ieri, a prescindere dal loro colore politico, e alla libertà delle generazioni di oggi e di domani.

A margine della commemorazione per la strage di Acca Larentia, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha commentato che “non c’è nessuna possibilità di sovrapporre – se non volete farlo voi della stampa – in maniera surrettizia e scorretta la nostra silenziosa testimonianza di cordoglio, il nostro dolore, con altre manifestazioni di cui rispondono le persone che le fanno”.

La strage di Acca Larentia

Il 7 gennaio 1978 cinque giovani militanti missini, che stavano uscendo dalla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larentia per pubblicizzare con un volantinaggio un concerto del gruppo di musica alternativa di destra Amici del Vento, furono investiti dai colpi di diverse armi automatiche sparati da un gruppo armato formato da cinque o sei persone.

Nell’attacco rimasero uccisi Franco Bigonzetti, ventenne iscritto al primo anno di medicina e chirurgia, morto sul colpo, e lo studente diciottenne Francesco Ciavatta, deceduto durante il trasporto in ospedale.

Il meccanico Vincenzo Segneri, ferito a un braccio, rientrò nella sede del partito e, assieme agli altri due militanti rimasti illesi – Maurizio Lupini, responsabile dei comitati di quartiere, e lo studente Giuseppe D’Audino – riuscì a chiudere dietro di sé la porta blindata, sfuggendo così ai proiettili.

L’agguato venne rivendicato, alcuni giorni dopo, dai Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale.