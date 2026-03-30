Accesso al Santo Sepolcro negato a Pizzaballa, Netanyahu spiega il perché: "Motivi di sicurezza"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Netanyahu risponde al cardinale Pizzaballa e alle critiche internazionali per aver negato l’accesso alla chiesa del Santo Sepolcro. La motivazione usata dal premier israeliano è stata quella della sicurezza dopo il lancio di missili da parte dell’Iran nelle vicinanze della Città Vecchia di Gerusalemme. Per evitare il caso politico e religioso, Netanyahu ha dichiarato che l’accesso per il cardinale deve essere “immediato”.

Le parole di Netanyahu

Il caso dell’accesso negato al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa diventa un caso diplomatico e Netanyahu prende la parola. Su X il premier israeliano scrive di aver dato istruzione alle autorità competenti affinché il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, possa accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

La decisione, sempre secondo il leader israeliano, era stata presa in precedenza per motivi legati alla sicurezza. Dichiara che “negli ultimi giorni, l’Iran ha ripetutamente preso di mira con missili balistici i luoghi sacri di tutte e tre le religioni monoteiste di Gerusalemme”. Ricorda che frammenti di missili sono caduti proprio accanto alla Chiesa del Santo Sepolcro.

Così, dice, per proteggere i fedeli, Israele ha chiesto ai membri di tutte le fedi di astenersi temporaneamente dal pregare nei luoghi sacri cristiani, musulmani ed ebraici della Città Vecchia di Gerusalemme. In particolare “al cardinale Pizzaballa è stato chiesto di astenersi dal celebrare la messa nella Chiesa del Santo Sepolcro”. Quando il caso è cresciuto, però, Netanyahu ha fatto un passo indietro.

Le parole di Pizzaballa

Sono due i toni di Pizzaballa in questa vicenda. Il primo fa riferimento a Gesù che “torna a piangere su Gerusalemme”. Le parole della lettera del cardinale, dopo i fatti della mattina, scuotono il mondo religioso.

Scrive di come Gesù torni a piangere “su questa Terra Santa che ancora non sa riconoscere il dono della pace. Piange su tutte le vittime di una guerra che non accenna a finire, sulle famiglie divise, sulle speranze infrante”.

Il secondo è più conciliante. Dopo gli scambi diplomatici tra le parti, Pizzaballa dice: “Avevamo chiesto una piccola cerimonia privata, nulla di pubblico, ci sono stati dei fraintendimenti, non ci siamo capiti ed è accaduto questo. Non era mai successo, dispiace sia accaduto”.

Il caso dell’accesso negato

Domenica 29 marzo, la Domenica delle Palme, la polizia israeliana ha negato l’accesso alla basilica del Santo Sepolcro a Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino. Erano le 7:30 del mattino quando, insieme a padre Ielpo (Custode di Terra Santa), i due sono stati fermati.

“È la prima volta da secoli”, è stato il commento delle autorità della Chiesa. La notizia ha presto fatto il giro del mondo, portando un lungo elenco di critiche al tavolo di Israele.

Da Antonio Tajani a Giorgia Meloni, che hanno chiesto spiegazioni e hanno definito il gesto “un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa”, fino a Emmanuel Macron, che ha descritto la situazione come un “preoccupante aumento delle violazioni dello statuto dei luoghi santi di Gerusalemme”.