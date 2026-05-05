Accisa da 5 euro sui pacchetti di sigarette, quali fondazioni stanno per presentare la proposta di legge

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tre associazioni hanno raccolto più di 40mila firme per presentare in Parlamento una proposta di legge che aggiungerebbe un’accisa di 5 euro per ogni pacchetto di sigarette. La proposta è nata dall’iniziativa “5 euro contro il fumo” che punta a ridurre attraverso un disincentivo economico il consumo di tabacco. Per arrivare in Parlamento la legge ha bisogno di 50mila firme.

La legge per aggiungere una tassa di 5 euro su ogni pacchetto di sigarette

L’iniziativa di legge popolare, che si può consultare e firmare digitalmente sul portale Firme e Referendum del Ministero della Giustizia, vuole aggiungere un’ulteriore accisa “per unità di consumo”, sul tabacco.

Le “unità di consumo” sarebbero: “Un pacchetto di venti sigarette, un sigaro o sigarillo, dieci grammi di tabacco trinciato per arrotolare o per pipa, una confezione di stick o cartucce di tabacco riscaldato equivalenti a venti unità, dieci millilitri di liquido da inalazione, con o senza nicotina, quantità equivalenti per altri prodotti contenenti derivati vegetali o aromi destinati al fumo o all’inalazione”.

ANSA

La legge andrebbe quindi a toccare ogni aspetto del fumo, da quelli più tradizionali a quelli moderni, incluse le sigarette elettroniche.

Le tre associazioni che sostengono la legge

A sostenere la campagna “5 euro contro il fumo” sono tre associazioni: Aiom, Airc e Fondazione Umberto Veronesi.

Aiom, l’Associazione italiana di Oncologia Medica, è la più importante associazione di oncologi, quindi medici specialisti nei tumori, in Italia e ha promosso l’iniziativa attraverso la sua fondazione.

Airc è la più importante fondazione a sostegno della ricerca e della prevenzione contro il cancro in Italia e organizza da decenni grandi campagne di raccolta fondi a questo scopo.

La Fondazione Umberto Veronesi è un’altra importante associazione per il sostegno della ricerca contro il cancro. È stata fondata da Umberto Veronesi, tra i più importanti oncologi italiani ed europei della sua generazione, morto nel 2016.

Come funzionano le leggi di iniziativa popolare

Chiunque, in Italia, raccogliendo 50mila firme certificate, può presentare una legge in Parlamento. È l’istituto delle leggi di iniziativa popolare.

Negli ultimi anni è diventato possibile firmare queste proposte di legge attraverso l’identità digitale, quindi con lo Spid o la Cie, sull’apposito portale del ministero della Giustizia, così come accede per i referendum.

Il Parlamento non è però obbligato a discutere una legge di iniziativa popolare, che quindi può restare per sempre depositata senza mai essere approvata né respinta.

Storicamente queste proposte hanno un tasso di approvazione bassissimo, poco più dell’1%. I testi approvati sono di solito quelli che vengono sostenuti dai partiti di maggioranza.