Accise, il Governo abbassa lo sconto, il gasolio aumenta di 4,9 centesimi dal 18 settembre

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Governo ha deciso di abbassare progressivamente gli sconti sulle accise. Nell’ultima proroga, l’Esecutivo ha emanato un decreto che stabilisce che, a partire dal 18 settembre e fino al 26, la riduzione delle tasse sul gasolio sarà di 12,2 centesimi e non più di 17,1, come era stato fino a ora. Dal 26 settembre al 5 ottobre lo sconto si abbasserà ancora a 6,1 centesimi, poi si passerà alle accise mobili.

Dal 18 settembre aumenta il prezzo del gasolio

Durante il Consiglio dei ministri di ieri 16 settembre, lo stesso che ha sospeso il bollo auto, il Governo ha deciso di prorogare nuovamente gli sconti sulle accise del diesel, per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti.

Non è però stato confermato lo sconto di 17,1 centesimi di euro, che resta in vigore fino a oggi 17 settembre. Da domani il prezzo del diesel aumenterà.

AMSA

La crescita sarà di 4,9 centesimi di euro al litro, mentre la benzina, che da diverse settimane non è più scontata, rimarrà allo stesso prezzo.

Gli sconti sulle accise fino al 5 ottobre

Lo schema pensato dal Governo per ridurre gli sconti sulle accise del gasolio prevede due periodi. Nel primo, dal 18 al 26 settembre, lo sconto passerà a 12,2 centesimi al litro.

Da questo passaggio nasce l’aumento di 4,9 centesimi di euro al litro che si verificherà il 18 settembre, come previsto dal decreto.

Dal 26 settembre al 5 ottobre, invece, lo sconto si dimezzerà, passando da 12,2 centesimi al litro a 6,1. Il gasolio aumenterà quindi di 6,1 centesimi al litro.

Cosa succede dopo il 5 ottobre, arrivano le “accise mobili”

Meloni ha specificato che, dopo il 5 ottobre, gli aiuti non spariranno, ma entreranno in vigore le cosiddette accise mobili. Le accise sono tasse fisse, applicate a ogni litro di carburante, non al suo costo, a differenza dell’Iva, che è pari al 22% del prezzo del carburante.

Per renderle mobili si utilizza proprio l’Iva. Con l’aumento del prezzo del carburante, lo Stato incassa più Iva. Le accise mobili prevedono di ridirigere questi proventi extra verso uno sconto sulle accise.

L’entità dello sconto dipenderà quindi dal prezzo del carburante. Oltre a queste misure, il Governo sta pensando a un buono benzina da 150 o 200 euro per le famiglie con Isee basso.